Житель Техаса случайно купил на распродаже гранаты времен Второй мировой войны

Мужчина разбирал купленные вещи у себя дома, когда нашел гранаты. После этого он обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили квартал в ожидании саперной группы. Те провели рентгеновское исследование, на основании которого подтвердили боеспособность 80-летних гранат. Всего в коробке их было шесть.