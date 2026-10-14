Житель Техаса случайно купил на распродаже гранаты времен Второй мировой войны
Житель Техаса обнаружил в коробке, купленной на распродаже имущества, гранаты времен Второй мировой войны, пишет New York Post (NYP). На место вызвали саперов, после чего устройства изъяли и обезвредили. Правоохранительные органы подтвердили, что гранаты были боеспособными.
Мужчина разбирал купленные вещи у себя дома, когда нашел гранаты. После этого он обратился в полицию. Прибывшие на место сотрудники оцепили квартал в ожидании саперной группы. Те провели рентгеновское исследование, на основании которого подтвердили боеспособность 80-летних гранат. Всего в коробке их было шесть.
Расследование дела закрыто. Мужчине не предъявили обвинений, поскольку в его действиях не было злого умысла, отметили в полиции. При этом, согласно законодательству Техаса, незаконное хранение гранат и других взрывных устройств, относящихся к категории запрещенного оружия, относится к тяжким преступлениям.
По данным NYP, в коробке находились ручные осколочные гранаты Mk 2. Американские военнослужащие использовали их во времена Второй мировой войны и войны во Вьетнаме.