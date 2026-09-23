Власти могут предоставить господдержку еще 20 угольным компаниям

Правительственная подкомиссия по финансовой господдержке обсуждает оказание помощи еще 20 угольным компаниям. Об этом свидетельствует обновленная программа правительства по развитию угольной промышленности до 2050 года.

«На заседаниях … подкомиссии рассмотрены материалы 11 организаций угольной промышленности (в состав которых входят 44 предприятия), приняты соответствующие решения. В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 20 организаций угольной промышленности (26 предприятий)», — указывается в документе.

В публикации также сообщается, что нескольким компаниям предоставили индивидуальные меры поддержки в виде рассрочки по платежам. Среди них — «Южный Кузбасс», «Якутуголь», угольная компания «Сила Сибири», «Горняк-95», ТЭК «Родина» и «Воркутауголь». Рассрочка помогла организациям сохранить оборотный капитал, предотвратить банкротство и сэкономить более 15 млрд руб. на процентах по кредитам, отмечается в документе.

Весной 2025 года правительство России утвердило общие меры поддержки угольной отрасли до 28 февраля 2026 года. Среди них — отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, а также скидки к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. Затем меры продлили до 30 апреля 2026 года.