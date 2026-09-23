Власти могут предоставить господдержку еще 20 угольным компаниям
Правительственная подкомиссия по финансовой господдержке обсуждает оказание помощи еще 20 угольным компаниям. Об этом свидетельствует обновленная программа правительства по развитию угольной промышленности до 2050 года.
«На заседаниях … подкомиссии рассмотрены материалы 11 организаций угольной промышленности (в состав которых входят 44 предприятия), приняты соответствующие решения. В очереди на рассмотрение находятся материалы еще 20 организаций угольной промышленности (26 предприятий)», — указывается в документе.
В публикации также сообщается, что нескольким компаниям предоставили индивидуальные меры поддержки в виде рассрочки по платежам. Среди них — «Южный Кузбасс», «Якутуголь», угольная компания «Сила Сибири», «Горняк-95», ТЭК «Родина» и «Воркутауголь». Рассрочка помогла организациям сохранить оборотный капитал, предотвратить банкротство и сэкономить более 15 млрд руб. на процентах по кредитам, отмечается в документе.
Весной 2025 года правительство России утвердило общие меры поддержки угольной отрасли до 28 февраля 2026 года. Среди них — отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, а также скидки к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. Затем меры продлили до 30 апреля 2026 года.
Господдержка угольных предприятий устроена как адресная, а не автоматическая мера: подкомиссия оценивает финансово-экономическое состояние компании, причины убытков и неспособности платить налоги и кредиты. От предприятия требуется подтвердить сокращение собственных затрат, отсутствие необязательных дорогостоящих покупок, повышения выплат топ-менеджерам и дивидендов. Для реструктуризации задолженности Минэнерго также анализирует финансовую модель предприятия с учетом цен и его расходов.
Отсрочка платежей нужна прежде всего для покрытия разрыва между отгрузкой угля и поступлением денег: в 2025 году расчеты с потребителями могли занимать от 60–90 до 300 дней, тогда как привлечение оборотного кредита было дорогим из-за высокой ключевой ставки. Поэтому среди индивидуальных инструментов предусмотрены отсрочка налоговых платежей и реструктуризация банковских кредитов. Масштаб проблемы на конец июля 2025 года оценивался в 52 предприятия, остановивших работу или находившихся на грани остановки; на них приходилось 15,5% добычи угля в России.