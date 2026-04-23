Цивилев рассказал о судьбе части угольных компаний в России во время кризиса
Часть угольных компаний в России, которые не смогли выдержать текущую экономическую ситуацию, будут поглощены более крупными предприятиями или ликвидированы. Об этом сообщил министр энергетики Сергей Цивилев.
«Предприятия, которые экономически дальше нецелесообразно развивать, в угольной отрасли есть такие моменты, когда исчерпываются запасы или добыча этих запасов становится экономически неэффективна, мы принимаем решение о ликвидации этих компаний»,— сказал министр в комментарии ТАСС.
Минэнерго сейчас не планирует принимать дополнительные меры поддержки российской угольной промышленности, уточнил глава ведомства. По итогам двух кварталов первого полугодия министерство будет смотреть, «как себя отрасль будет чувствовать и что можно дополнительно сделать», добавил он.
Сейчас для предприятий угольной отрасли действует отсрочка выплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и социальных налогов, отметил Сергей Цивилев. Кроме того, до 1 декабря действует беспроцентная рассрочка по накопленным долгам, напомнил глава Минэнерго.