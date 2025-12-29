Углю подкинули поддержки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр энергетики России Сергей Цивилев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Находящаяся в глубоком кризисе из-за низких мировых цен и санкций угольная отрасль получила комплекс мер поддержки. В него вошли отсрочка по НДПИ и страховым взносам, адресные субсидии на логистику, скидка к тарифу на экспорт угля для сибирских компаний. Первая мера продлена до 28 февраля 2026 года, до этой даты также не должны взыскиваться долги по налогам и страховым взносам, если компании не находятся в банкротстве.

Сергей Цивилев, глава Минэнерго, декабрь 2025 года: Мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли.

По итогам 2025 года убытки отрасли достигнут 350 млрд руб., прогнозируют в Минэнерго. Меры поддержки на 2026 год обсуждаются с компаниями, говорил глава Минэнерго Сергей Цивилев.

Угольной промышленности написали три сценария развития — в материале «Ъ».