На НПЗ в Славянске-на-Кубани произошел пожар после падения обломков БПЛА

В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника вызвали возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Помимо этого, повреждены линия электропередачи, газовая труба и несколько частных домов. В хуторе Трудобеликовском Красноармейского района обломки БПЛА также разрушили несколько домов — один житель получил травмы и был осмотрен на месте. На местах происшествий работают оперативные и специальные службы.

Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате атаки погиб один человек. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего.

Как писал «Ъ-Кубань», в ночь на 28 июня дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России, включая Краснодарский край, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко