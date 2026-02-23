ООО «Славянск ЭКО» взяло в Россельхозбанке кредит на 20 млрд рублей

Акционеры ООО «Славянск ЭКО» (юрлицо Славянского нефтеперерабатывающего завода) одобрили открытие кредита в АО «Российский Сельскохозяйственный банк». Обществу открыта кредитная линия с лимитом единовременной задолженности в сумме не более 20 млрд руб. Решение собрания акционеров «Славянск ЭКО» опубликовано в Центре раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко» Фото: пресс-служба ООО «Славянск Эко»

Согласно договору, заемщик обязуется возвратить кредит и уплатить проценты за пользование деньгами, а также предусмотренные договором иные платежи. Выдача кредита производится траншами. Срок, на который предоставляются транши, — не более 12 месяцев.

Также отмечается, что ООО «Славянск ЭКО» обязуется использовать полученный кредит на цели пополнения оборотных средств. В частности, деньги должны идти на приобретение нефти и нефтепродуктов, для выплаты зарплаты, уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование и так дале. Можно использовать кредитные средства на уплату аренды помещений и оборудования, охранных услуг, расходы на коммунальные услуги, транспортные расходы, оплату топливно-энергетических ресурсов, услуг связи, а также на аренду земельных участков, оплату налогов, сборов и иных платежей.

Предельный размер процентной ставки по кредиту — не более ключевой ставки Банка России, действующей на дату выдачи очередного транша, увеличенной на 6% годовых. Процентная ставка устанавливается по каждому траншу индивидуально в дату заключения дополнительного соглашения. Окончательный срок возврата кредита — не позднее 20 декабря 2030 года.

Договором предусмотрено право банка по своему усмотрению в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения путем письменного уведомления заемщика изменить установленный размер процентной ставки, в случае изменения индикаторов денежно-кредитного рынка либо при нарушении заемщиком любого из обязательств по договору не более чем в два раза. Кредит обеспечивается залогом имущества ООО «Славянск ЭКО».

ООО «Славянск ЭКО» — нефтеперерабатывающее предприятие, осуществляющее первичную и вторичную переработку нефти. Компания поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Ключевой актив компании — Славянский нефтеперерабатывающий завод (текущая мощность переработки — до 5,4 млн тонн в год), располагающийся в Славянске-на-Кубани. Предприятие создано в 1993 году. В 2006 году началось строительство первых установок атмосферной перегонки. Собственный НПЗ группы создавался на ранее неосвоенной заболоченной территории. В 2010 году «Славянск ЭКО» увеличил производительность до 55 тыс. тонн в год по сырью. В 2014 году группа довела объемы переработки до уровня 1,5 млн тонн сырой нефти в год. В 2016 году был запущен атмосферный блок, увеличивающий объем производства почти в три раза.

По данным «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал ООО «Славянск ЭКО» — 1,99 млрд руб. Гендиректором общества является Константин Агаджанян. В структуру собственников предприятия входят предприниматель и бывший депутат Заксобрания Краснодарского края Роберт Паранянц (42% доли в уставном капитале), Луиза Папазян (33%) и Валерий Паранянц (25%). По итогам третьего квартала 2025 года выручка НПЗ составила 200,9 млрд руб. (за первый квартал — 71 млрд руб.), чистая прибыль 186,4 млн руб. (за 2024 год — 5 млрд руб.), кредиторская задолженность компании на конец сентября 2025 года составляла 60,7 млрд руб., дебиторская — 62,8 млрд руб.

Нефтеперерабатывающий завод ГК «Славянск ЭКО» выпускает мазут, судовое топливо и нафту. По данным системы Rusprofil, крупнейшие заказчики ООО «Славянск ЭКО»: АО «Транснефть — Сервис», АО «Флот НМТП», госструктуры.

Дмитрий Михеенко