Минобороны: ВС РФ поразили ТЭЦ-6 и ТЭС «Трипольская» в Киевской области
Вооруженные силы России сегодня ночью атаковали несколько объектов энергетики на Украине. Под удар попали ТЭЦ-6, тепловая электростанция «Трипольская» и электроподстанция «Киевская» в Киевской области, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Кроме того, атаке подверглись ТЭЦ «Дарницкая» в Киеве, ТЭЦ-5 в Харькове и тепловая электростанция «Змиевская» в Харьковской области. По данным ведомства, при ударе применялись БПЛА «Герань».