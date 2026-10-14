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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
МирКонфликты

Минобороны: ВС РФ поразили ТЭЦ-6 и ТЭС «Трипольская» в Киевской области

Вооруженные силы России сегодня ночью атаковали несколько объектов энергетики на Украине. Под удар попали ТЭЦ-6, тепловая электростанция «Трипольская» и электроподстанция «Киевская» в Киевской области, сообщила пресс-служба российского Минобороны.
Кроме того, атаке подверглись ТЭЦ «Дарницкая» в Киеве, ТЭЦ-5 в Харькове и тепловая электростанция «Змиевская» в Харьковской области. По данным ведомства, при ударе применялись БПЛА «Герань».
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