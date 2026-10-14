В Курганской области ищут подрядчика на содержание дорог за 1,2 млрд рублей
Обслуживать нужно 7,6 тыс. км трасс
14.10.2026, 10:10
Государственное казенное учреждение «Курганавтодор» объявило аукцион на содержание дорог региона в 2026–2027 годах. Начальная цена контракта составляет 1,2 млрд руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит обслуживать 7,6 тыс. км трасс. В том числе в обязанности входят нанесение разметки, содержание светофоров и освещения, замена дорожных знаков, установка недостающих сигнальных столбиков, а также ямочный ремонт. Работы необходимо выполнять с начала подписания контракта до конца января 2028 года. Предыдущие два контракта, один из которых на данный момент исполняется, заключили с АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог».