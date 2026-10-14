В Новороссийске 235 площадок включили в перечень двухпоточного сбора ТКО
14.10.2026, 09:38
В Новороссийске 235 контейнерных площадок включили в адресный перечень для перехода на двухпоточную систему сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Региональный оператор ООО «ЮРО» использует список для разработки новых маршрутов вывоза сухого вторсырья, сообщили «Ъ-Новороссийск» в городской администрации.
Раздельный сбор потребует организации отдельного транспорта либо корректировки периодичности рейсов на каждой площадке. В мэрии пояснили, что это необходимо, чтобы сухое вторсырьё не смешивалось с обычным мусором при вывозе.
Параллельно три управляющие компании завершают изготовление 240 информационных наклеек для контейнеров. Из них 119 предназначены для баков под сухое вторсырье, еще 121 — для смешанных отходов. Размещать маркировку начнут после того, как региональный оператор подтвердит наличие техники для раздельного вывоза.
Двухпоточную систему сбора ТКО в Краснодарском крае официально запустили 1 сентября. Концепция предполагает разделение отходов на сухое вторсырье и смешанный мусор. На первом этапе новые синие контейнеры могут не появляться на площадках: переход предусматривает маркировку уже установленных баков.
Согласно постановлению губернатора Краснодарского края № 169 от 13 апреля 2026 года, до 1 января 2030 года разрешается использовать контейнеры любого цвета при условии наличия обозначений в виде наклеек, табличек или трафаретов. Синяя маркировка будет указывать на сбор сухого вторсырья, серая — смешанных отходов.
В организации системы участвуют администрация, региональный оператор и управляющие компании. Городские власти формируют перечень площадок и схемы потоков отходов, оператор отвечает за вывоз и дальнейшую передачу вторсырья на сортировку, а управляющие компании, ТСЖ и собственники площадок обеспечивают размещение и обслуживание контейнеров.
Жителям рекомендуют собирать отдельно чистые и сухие пластиковые бутылки, флаконы с соответствующей маркировкой, стекло, металлические банки, бумагу и картон. Пищевые отходы, средства гигиены, одежду и загрязненную упаковку нельзя помещать в контейнеры для вторсырья: органические загрязнения могут привести к браковке всей партии материалов.