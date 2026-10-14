В Новороссийске 235 площадок включили в перечень двухпоточного сбора ТКО

Параллельно три управляющие компании завершают изготовление 240 информационных наклеек для контейнеров. Из них 119 предназначены для баков под сухое вторсырье, еще 121 — для смешанных отходов. Размещать маркировку начнут после того, как региональный оператор подтвердит наличие техники для раздельного вывоза.