ФНС взыскивает с руководства краснодарского застройщика 40 млн рублей
14.10.2026, 09:40
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Алтайскому краю уведомила о подаче заявления в Арбитражный суд Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц краснодарского застройщика ООО «Русс-контракт». Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.
Согласно публикации, ведомство действует в порядке статьи 61.11 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Иск подан вне рамок дела о банкротстве самого должника.
В качестве ответчиков по иску выступают Мухамеджанов Руслан Рафаилович и Приходько Евгений Николаевич.
Согласно открытым источникам, Руслан Мухамеджанов являлся директором предприятия с 24 января 2023 года по 11 декабря 2025 года. Евгений Приходько — учредитель компании.
Размер ответственности каждого из них определен в 39,98 млн руб.
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русс-Контракт» зарегистрировано в 2022 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал компании составляет 50 тыс. руб. Учредитель — Евгений Приходько. Выручка предприятия за 2024 год — 285,24 млн руб., прибыль — 1,22 млн руб.
Закон о банкротстве позволяет кредиторам и уполномоченным органам взыскивать долги компании с ее руководителей и собственников, если их действия или бездействие привели к невозможности полного погашения требований кредиторов. Подача иска вне рамок основного дела о банкротстве возможна в случаях, когда процедура несостоятельности была прекращена из-за отсутствия средств на ее проведение либо если заявление о банкротстве было возвращено судом. Внебанкротное привлечение к ответственности является стандартной практикой ФНС для взыскания недоимок с бенефициаров компаний, прекративших деятельность без ликвидации.