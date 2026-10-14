ФНС взыскивает с руководства краснодарского застройщика 40 млн рублей

Закон о банкротстве позволяет кредиторам и уполномоченным органам взыскивать долги компании с ее руководителей и собственников, если их действия или бездействие привели к невозможности полного погашения требований кредиторов. Подача иска вне рамок основного дела о банкротстве возможна в случаях, когда процедура несостоятельности была прекращена из-за отсутствия средств на ее проведение либо если заявление о банкротстве было возвращено судом. Внебанкротное привлечение к ответственности является стандартной практикой ФНС для взыскания недоимок с бенефициаров компаний, прекративших деятельность без ликвидации.