Стелу «Город трудовой доблести» в Кургане украсит челябинский предприниматель

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Алексей Фроликов зарегистрирован в Челябинске в 2017 году. Он владеет ООО «Фабрика камня». В портфеле подрядчика — 24 госконтракта на изготовление и поставку гранитных плит и иных деталей, в том числе для памятников. Один из них был прекращен по соглашению сторон.