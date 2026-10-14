Стелу «Город трудовой доблести» в Кургане украсит челябинский предприниматель
Устанавливать ее будет бизнесмен из Калмыкии
14.10.2026, 09:09
Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана заключило договор на благоустройство стелы «Город трудовой доблести» с челябинским индивидуальным предпринимателем Алексеем Фроликовым. Цена контракта составила 20,6 млн руб., указано на портале госзакупок.
Подрядчику предстоит изготовить гранитные изделия и установить покрытия со встроенными элементами подсветки на площадке и цоколе стелы, на подиуме и цоколе пилонов. Из гранита также должны быть выполнены лестницы. Работы необходимо выполнить до середины ноября этого года. Ранее стало известно, кто выполнит саму 19-метровую стелу.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Алексей Фроликов зарегистрирован в Челябинске в 2017 году. Он владеет ООО «Фабрика камня». В портфеле подрядчика — 24 госконтракта на изготовление и поставку гранитных плит и иных деталей, в том числе для памятников. Один из них был прекращен по соглашению сторон.