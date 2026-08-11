Стелу у городского парка Кургана установит предприниматель из Калмыкии

МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Кургана» заключило контракт на установку стелы «Город трудовой доблести» у центрального парка с индивидуальным предпринимателем Андреем Похвищевым (Республика Калмыкия). Цена контракта составила 29,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Бизнесмену предстоит изготовить и смонтировать стелу высотой 19,5 м с информационными пилонами, добавив к композиции декоративные элементы и освещение. На объекте должны быть изображены герб муниципалитета и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении Кургану звания «Город трудовой доблести». Стелу разместят около дома №34 на улице Карельцева, недалеко от Центрального парка культуры и отдыха. Работы необходимо выполнить до 1 декабря этого года. Контракт финансируется из бюджета Кургана. Предприниматель снизил цену договора с 48,5 млн руб. — на 40%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ИП Андрей Похвищев зарегистрирован в калмыкском поселке Зунда Толга в 2020 году. В портфеле подрядчика 23 госконтракта на установку различных декоративных конструкций в том числе в Челябинской области. Четыре из них были прекращены по соглашению сторон.

Виталина Ярховска