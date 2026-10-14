Удмуртия получит 250 млн рублей из бюджета России на «Зеленую школу» в Ижевске

Строительство школы началось в 2025 году за счет регионального бюджета. На первоначальный этап республика выделила около 260 млн руб. После расторжения предыдущего контракта в 2026 году управление капстроительства правительства Удмуртии заключило новый договор с ижевской компанией «Радонеж» стоимостью 1,48 млрд руб. Работы по контракту должны завершить до 21 ноября 2027 года.