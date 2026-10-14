Удмуртия получит 250 млн рублей из бюджета России на «Зеленую школу» в Ижевске
Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин
14.10.2026, 09:06
Удмуртия получит дополнительные 250 млн руб. из федерального бюджета на строительство «Зеленой школы» на 1,1 тыс. мест на ул. Архитектора Берша в Ижевске. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.
Строительство школы началось в 2025 году за счет регионального бюджета. На первоначальный этап республика выделила около 260 млн руб. После расторжения предыдущего контракта в 2026 году управление капстроительства правительства Удмуртии заключило новый договор с ижевской компанией «Радонеж» стоимостью 1,48 млрд руб. Работы по контракту должны завершить до 21 ноября 2027 года.
Ранее регион заявлял о необходимости федерального софинансирования проекта. В августе Ольга Абрамова называла строительство школы в микрорайоне В-8 одной из проблемных задач республики и отмечала, что для завершения объекта требуется поддержка федерального центра.