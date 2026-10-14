Экс-директора МУП «ПОВВ» будут судить за злоупотребление полномочиями

По версии следствия, в 2022–2023 годах директор помог подписать акты о приемке работ, выполненных ООО «Монтажник» на станции УФ-обеззараживания воды на очистных сооружениях Челябинска. При этом часть работ провели некачественно либо не в полном объеме. Об этом свидетельствовали отчеты строительного контроля, дополнительные соглашения о продлении сроков и фактическое состояние объекта. В итоге подрядчику перечислили 1,2 млрд руб., из которых 19,6 млн руб. получены необоснованно.