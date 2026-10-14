Экс-директора МУП «ПОВВ» будут судить за злоупотребление полномочиями
Ущерб составил 19,6 млн рублей
14.10.2026, 07:57
СУ СКР по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По версии следствия, в 2022–2023 годах директор помог подписать акты о приемке работ, выполненных ООО «Монтажник» на станции УФ-обеззараживания воды на очистных сооружениях Челябинска. При этом часть работ провели некачественно либо не в полном объеме. Об этом свидетельствовали отчеты строительного контроля, дополнительные соглашения о продлении сроков и фактическое состояние объекта. В итоге подрядчику перечислили 1,2 млрд руб., из которых 19,6 млн руб. получены необоснованно.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области, осуществляющие оперативное сопровождение уголовного дела. Наложен арест на имущество фигуранта: две квартиры и автомобиль на общую сумму свыше 18,2 млн руб. Дела в отношении директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова и бенефициара компании Анатолия Слободянюка о мошенническом хищении более 250 млн руб. при строительстве станции очистки воды (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуются.