В сделках с донбасскими угольными активами фигурируют бенефициары «Ростовского порта»
У двух донбасских угольных компаний, которые СМИ связывали с Александром Януковичем, сменились владельцы. Речь идет о групповой обогатительной фабрике «Красная Звезда» и центральной обогатительной фабрике «Узловская». Об этом пишет «Ъ».
«Красную Звезду» в мае консолидировал Дмитрий Грызлов, ранее входивший в совет директоров АО «Ростовский порт». Согласно отчетности порта и данным ЕГРЮЛ, бенефициарами АО являются Олег, Виктор и Виктория Грызловы. Они также выступают акционерами АО «Империал», владевшего компанией «Импэкс-Дон» до января 2026 года.
По данным портала rusprofile, АО «Ростовский Порт» было зарегистрировано в марте 1993 года в Ростове-на-Дону и уже более трех десятилетий работает в сфере транспортной обработки грузов — это основной профиль компании. Генеральный директор Олег Дмитриевич Грызлов возглавляет организацию с марта 2024 года.
Компания «Импэкс-Дон» (зарегистрирована в г. Торез Донецкой Народной Республики), занимающаяся добычей угля в Донбассе, стала владельцем центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) «Калининская» в Горловке.
«Ъ» направил запросы в «Импэкс-Дон» и «Ростовский порт».