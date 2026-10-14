В сделках с донбасскими угольными активами фигурируют бенефициары «Ростовского порта»

«Красную Звезду» в мае консолидировал Дмитрий Грызлов, ранее входивший в совет директоров АО «Ростовский порт». Согласно отчетности порта и данным ЕГРЮЛ, бенефициарами АО являются Олег, Виктор и Виктория Грызловы. Они также выступают акционерами АО «Империал», владевшего компанией «Импэкс-Дон» до января 2026 года.