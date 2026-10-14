Открытое горение на складах «Аксайкардандетали» удалось ликвидировать

МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Ведомство сообщило, что пламя и дым быстро распространяются из-за сильных порывов ветра, а тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации привлекли 66 человек и 26 единиц техники. Затем силы увеличили более чем до 100 человек и 36 машин. Администрация района направила к складам водовозы.