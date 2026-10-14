Новый владелец недвижимости Копайгородских может урегулировать претензии банка
14.10.2026, 07:51
Банк «Россия» намерен урегулировать спор о задолженности компании Янины Копайгородской, супруги бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, через мировое соглашение с новым владельцем заложенной недвижимости. Речь идет о помещении в петербургском отеле «Оболенский», которое после конфискации активов семьи перешло образовательному фонду «Талант и успех». Об этом пишет «Ъ».
Банк обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга с иском о взыскании задолженности семейного бизнеса Копайгородских. Впоследствии кредитная организация ходатайствовала об отложении слушания для подготовки мирового соглашения. Следующее заседание назначено на 19 ноября.
Залогом по кредиту, выданному в 2021 году компании «ТМ “Отражение”», учредителем которой является Янина Копайгородская, выступало нежилое помещение площадью 1,5 тыс. кв. м на улице Пестеля в Санкт-Петербурге. По этому адресу находится отель «Оболенский». Остаток долга по кредиту вместе с процентами достиг 165 млн руб.
После просрочки платежей банк потребовал взыскать задолженность за счет заложенного помещения и выставить его на торги по цене 80% от рыночной стоимости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга счел обращение взыскания преждевременным, поскольку необходимо было актуализировать сведения о владельце объекта.
В январе 2026 года Хостинский районный суд Сочи постановил обратить в доход государства активы семьи Копайгородских общей стоимостью 1,6 млрд руб. Решение было принято по иску Генпрокуратуры, которая указала на нарушение антикоррупционного законодательства бывшим главой города и его близкими.
В апреле 2026 года Краснодарский краевой суд изменил порядок исполнения решения о конфискации и передал помещение, находившееся в залоге у банка, образовательному фонду «Талант и успех». После этого арбитраж привлек фонд к разбирательству в качестве ответчика. Банк сообщил о готовности заключить мировое соглашение.
Фонд «Талант и успех» — некоммерческая организация, занимающаяся выявлением и поддержкой одаренных детей в области спорта, науки и искусства. Председателем правления фонда является Сергей Ролдугин, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки. Запросы издания в фонд и банк остались без ответа.
Помимо банка «Россия», требования к Янине Копайгородской предъявляет банк «Национальный стандарт», который взыскивает с нее 160 млн руб., полученных для покупки недвижимости в Краснодаре.
5 октября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил Янину Копайгородскую к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и незаконное воздействие на свидетелей. Ее супруг Алексей Копайгородский был приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взяток от застройщиков на 300 млн руб., растрату и отмывание преступных доходов.