Новый владелец недвижимости Копайгородских может урегулировать претензии банка

5 октября 2026 года Мещанский суд Москвы приговорил Янину Копайгородскую к девяти годам колонии за посредничество во взяточничестве, пособничество в растрате и незаконное воздействие на свидетелей. Ее супруг Алексей Копайгородский был приговорен к 15 годам лишения свободы за получение взяток от застройщиков на 300 млн руб., растрату и отмывание преступных доходов.