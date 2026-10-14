В Челябинске завели дело на иноагента Евгения Кротенко

СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении Евгения Кротенко, признанного в России иностранным агентом в августе 2025 года. Он подозревается в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.