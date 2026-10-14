В Челябинске завели дело на иноагента Евгения Кротенко
14.10.2026, 07:43
СУ СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении Евгения Кротенко, признанного в России иностранным агентом в августе 2025 года. Он подозревается в нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.
По данным следствия, в 2025–2026 годах уроженец Троицка, уже привлеченный к административной ответственности за подобное нарушение, размещал в своем публичном канале в мессенджере Telegram публикации без специальной подписи об иностранном агенте. Ранее в отношении него было завершено расследование уголовного дела о вымогательстве (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Фигурант объявлен в международный розыск. Его сообщника Сергея Шумакова приговорили по этому делу к трем годам лишения свободы.