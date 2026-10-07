Челябинского блогера отправили в колонию за вымогательство денег у бизнесмена

Центральный районный суд Челябинска признал виновным 41-летнего блогера Сергея Шумакова в вымогательстве денег у предпринимателя (п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Его приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, Сергей Шумаков с сообщником, угрожая распространить в телеграм-канале позорящие сведения о бизнесмене, требовал у него 300 тыс. руб. В феврале 2026 года в кафе на улице Лесопарковой представитель предпринимателя передал эту сумму журналисту. По данным СМИ, подельником Сергея Шумакова является руководитель издания «Русская пресса» Евгений Кротенко (признан иноагентом), а вымогали деньги они у известного челябинского предпринимателя Сергея Вайнштейна.

Суд конфисковал принадлежащий фигуранту телефон как предмет преступления. Сообщник объявлен в международный розыск и арестован заочно.