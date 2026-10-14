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Выпуск газеты №190«Ъ» Газета
Урал

Дорожные работы стоимостью 1 млрд рублей завершены в Екатеринбурге

14.10.2026, 07:21
В Екатеринбурге полностью завершены дорожные работы, запланированные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год. Их стоимость составила более 1 млрд руб., выделенных из консолидированного бюджета, сообщили в городской администрации.

Марина Молдавская / Коммерсантъ

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В рамках программы отремонтировали девять участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,25 км и площадью 229,16 тыс. кв. м. Ремонтные работы охватили такие востребованные маршруты, как:

  • автодорога по улице Ангарской: от Билимбаевской до Расточной;

  • дублер Сибирского тракта: от строения №26а по улице Новгородцевой до дома № 38 по улице 40-летия Комсомола;

  • участок проспекта Космонавтов: от Машиностроителей до Турбинной;

  • Объездная автодорога: от транспортной развязки на пересечении Объездной и Московской до переулка Базовый;

  • автодорога по улице 2-й Новосибирской: от Палисадной до Умельцев;

  • улица Московская: от Щорса до бульвара Денисова-Уральского;

  • автодорога по улице Ангарской: от Технической до Билимбаевской;

  • улица Розы Люксембург: от Малышева до Куйбышева;

  • участок улицы Стрелочников: от переулка Выездной до Челюскинцев.

Подрядные организации привели в порядок проезжие части и тротуары, а также выполнили работы по созданию безбарьерной среды на пересечениях. На всех обновленных магистралях нанесена новая дорожная разметка.

Ирина Пичурина