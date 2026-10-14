Дорожные работы стоимостью 1 млрд рублей завершены в Екатеринбурге
14.10.2026, 07:21
В Екатеринбурге полностью завершены дорожные работы, запланированные в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 2026 год. Их стоимость составила более 1 млрд руб., выделенных из консолидированного бюджета, сообщили в городской администрации.
В рамках программы отремонтировали девять участков автомобильных дорог общей протяженностью 13,25 км и площадью 229,16 тыс. кв. м. Ремонтные работы охватили такие востребованные маршруты, как:
автодорога по улице Ангарской: от Билимбаевской до Расточной;
дублер Сибирского тракта: от строения №26а по улице Новгородцевой до дома № 38 по улице 40-летия Комсомола;
участок проспекта Космонавтов: от Машиностроителей до Турбинной;
Объездная автодорога: от транспортной развязки на пересечении Объездной и Московской до переулка Базовый;
автодорога по улице 2-й Новосибирской: от Палисадной до Умельцев;
улица Московская: от Щорса до бульвара Денисова-Уральского;
автодорога по улице Ангарской: от Технической до Билимбаевской;
улица Розы Люксембург: от Малышева до Куйбышева;
участок улицы Стрелочников: от переулка Выездной до Челюскинцев.
Подрядные организации привели в порядок проезжие части и тротуары, а также выполнили работы по созданию безбарьерной среды на пересечениях. На всех обновленных магистралях нанесена новая дорожная разметка.