Первый рейс ретропоезда «Уральский экспресс» в Верхотурье состоится 22 октября
14.10.2026, 06:45
22 октября на Свердловской железной дороге (СвЖД) состоится промо-рейс ретропоезда «Уральский экспресс. В Верхотурье». Новый однодневный маршрут предполагает ознакомление с историей и архитектурными памятниками духовного центра Урала, сообщили в пресс-службе СвЖД.
Состав включает пять стилизованных вагонов, рассчитанных на 126 пассажиров, а также вагон-бар и вагон-ресторан. В меню представлены шаньги с картофелем, пирожки с черемухой, фирменный пломбир «Уральский экспресс» и прочее. Для удобства путешественников организованы тематические фотозоны, доступ к Wi-Fi с информационно-развлекательной системой и продажа сувениров.
Отправление из Екатеринбурга запланировано на 6:40, возвращение — на 22:56. По пути следования предусмотрены остановки в Невьянске и Нижнем Тагиле для посадки и высадки пассажиров. В Верхотурье программа включает посещение храмов Свято-Николаевского мужского монастыря, знакомство с местными ремеслами и просмотр спектакля «Уральские говОри».
Билеты доступны для приобретения через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД Пассажирам» или в кассах. При онлайн-заказе необходимо указать маршрут Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Тур. К билету можно дополнительно оформить экскурсионную программу.
С июня по август туристический «Уральский экспресс» выполнил 56 рейсов, перевезя более 5 тыс. пассажиров. Направления включали поездки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» и два выезда по новому маршруту во Невьянск.