Первый рейс ретропоезда «Уральский экспресс» в Верхотурье состоится 22 октября

Состав включает пять стилизованных вагонов, рассчитанных на 126 пассажиров, а также вагон-бар и вагон-ресторан. В меню представлены шаньги с картофелем, пирожки с черемухой, фирменный пломбир «Уральский экспресс» и прочее. Для удобства путешественников организованы тематические фотозоны, доступ к Wi-Fi с информационно-развлекательной системой и продажа сувениров.