Более 5 тыс. туристов совершили поездки в ретропоезде «Уральский экспресс» летом

С июня по август туристический ретропоезд «Уральский экспресс» выполнил 56 рейсов, перевезя более 5 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Направления включали поездки из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму, кольцевой маршрут «Вечерний Екатеринбург» и два выезда в Невьянск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Проект пользуется большой популярностью у российских и иностранных туристов, семейных и детских экскурсионных групп. Интерьеры вагонов оформлены в стиле начала XX века, что позволяет гостям делать фотографии в исторических интерьерах. В вагоне-ресторане предлагают блюда и напитки уральской кухни.

За летний период пассажиры съели более 400 горячих посикунчиков. Также было продано свыше 300 порций фирменного ванильного пломбира в вафельных стаканчиках. Кроме того, было приготовлено более 4,5 тыс. порций чая, который подают в стаканах с фирменными подстаканниками. Самым популярным напитком стал черный чай, на втором месте по спросу оказался капучино.

Напомним, 7 августа СвЖД организовала промо-рейс ретропоезда «Уральский экспресс» по маршруту Екатеринбург — Невьянск с целью презентации нового однодневного тура.

Ирина Пичурина