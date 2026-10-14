В жилых районах Аксая выявили повышенное содержание сажи в воздухе
После крупного пожара на заводе «Аксайкардандеталь» в жилых районах Аксая выявили повышенное содержание взвеси и сажи в воздухе. Об этом сообщила администрация Аксайского района со ссылкой на результаты проверки территориального отдела Роспотребнадзора.
Горожанам и гостям города рекомендовали меньше находиться на улице, не выходить ранним утром и в жаркую погоду. Также специалисты советуют держать окна закрытыми, использовать системы очистки воздуха и чаще проводить влажную уборку помещений.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», огонь вспыхнул в складском помещении с пластиковой продукцией на улице Гагарина. Сигнал о пожаре поступил в 16:10. К 17:30 площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. По данным районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 16:47 загорелся второй склад, а через 11 минут обрушилась стена здания.
МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Ведомство сообщило, что пламя и дым быстро распространяются из-за сильных порывов ветра, а тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации привлекли 66 человек и 26 единиц техники. Затем силы увеличили более чем до 100 человек и 36 машин. Администрация района направила к складам водовозы.
К вечеру 13 октября пожар локализовали на 9 тыс. кв. м.