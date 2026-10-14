Пожар на складах в Аксае локализовали на 9 тыс. кв. м.
Пламя, охватившее складские помещения предприятия «Аксайкардандеталь», к 20:26 13 октября удалось локализовать. К этому моменту площадь пожара составила 9 тыс. кв. м., сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», огонь вспыхнул в складском помещении с пластиковой продукцией на улице Гагарина. Сигнал о пожаре поступил в 16:10. К 17:30 площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. По данным районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 16:47 загорелся второй склад, а через 11 минут обрушилась стена здания.
МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Ведомство сообщило, что пламя и дым быстро распространяются из-за сильных порывов ветра, а тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации привлекли 66 человек и 26 единиц техники. Затем силы увеличили более чем до 100 человек и 36 машин. Администрация района направила к складам водовозы.
Из-за необходимости обеспечить пожарных водой власти временно отключили водоснабжение на прилегающих улицах. Сотрудники предприятия покинули территорию складов, угрозы их жизни нет, сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский. Специалисты Роспотребнадзора прибыли на место, чтобы взять пробы воздуха; результатов проверки пока нет.