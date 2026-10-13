Аналитики повысили прогноз экспортных цен на российский уголь на 2026–2027 годы

На Северо-Западе, согласно NEFT Research, уголь 6000 ккал на 1 кг в четвертом квартале может стоить $89 за тонну, тогда как ранее ожидалось $75 за тонну. Прогноз на 2027 год по этому направлению повышен с $70–65 до $77–68 за тонну. На юге стоимость угля этой марки в четвертом квартале составит $89 за тонну против ранее ожидавшихся $84 за тонну, оценка на 2027 год повышена до $83–76 с $80–77 за тонну.