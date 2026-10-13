Аналитики повысили прогноз экспортных цен на российский уголь на 2026–2027 годы
14.10.2026, 02:46
Экспортные цены на российский энергетический уголь на ключевых направлениях до конца этого года могут оказаться выше ожидаемых благодаря высокому зимнему спросу и укрепившимся мировым котировкам. В 2027 году аналитики ждут коррекции, но допускают, что поддержать рынок могут новые перебои с поставками.
В NEFT Research повысили прогноз экспортных цен на российский энергетический уголь на 2026–2027 годы, следует из сентябрьского обзора аналитиков. Так, если в конце июня они закладывали стоимость угля 5500 ккал на 1 кг на восточном направлении на четвертый квартал $84 за тонну, то теперь подняли оценку до $98 за тонну. Прогноз котировок на 2027 год по этому индексу повышен до $99–84 за тонну против прежних $88–78 за тонну.
На Северо-Западе, согласно NEFT Research, уголь 6000 ккал на 1 кг в четвертом квартале может стоить $89 за тонну, тогда как ранее ожидалось $75 за тонну. Прогноз на 2027 год по этому направлению повышен с $70–65 до $77–68 за тонну. На юге стоимость угля этой марки в четвертом квартале составит $89 за тонну против ранее ожидавшихся $84 за тонну, оценка на 2027 год повышена до $83–76 с $80–77 за тонну.
Как говорится в обзоре, оценки по всем ключевым глобальным котировкам на период до конца 2026 года повышены с учетом устойчивой динамики мировых цен и геополитических рисков. В 2027–2028 годах глубокого падения котировок не ожидается из-за роста капиталоемкости добычи и трансформации логистики, считают аналитики. В NEFT Research отмечают, что на предложение повлияло и ограничение отгрузок в Черноморском регионе.