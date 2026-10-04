MeToo, часть 2

В США в соцсетях распространяется акция в поддержку женщины, которая обвинила семерых членов студенческого братства престижного Корнелльского университета в групповом изнасиловании. Акция поддержки связана еще и с тем, что пользователи соцсетей хотят защитить право жертвы на анонимность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lauren Petracca / Reuters Фото: Lauren Petracca / Reuters

Пользователи соцсетей в США запустили акцию с хештегом #IamJaneDoe в поддержку женщины, обвинившей в групповом изнасиловании семерых членов студенческого братства Chi Phi из престижного Корнелльского университета. Об этом пишут многие СМИ, включая Reuters и ABC News. Акция выражается в том, что пользователи, а чаще пользовательницы пишут посты от имени «Джейн Доу». Это фиктивное имя используется в британской и американской правовой системе для обозначения людей, имя которых намеренно скрыто. Посты и видео в поддержку бывшей студентки набрали в TikTok и других соцсетях уже десятки миллионов просмотров.

Люди пишут посты в поддержку «Джейн Доу» и при этом нередко описывают, как сами становились жертвами домогательства или насилия.

Многие пользователи выражают поддержку не только стремлению женщины добиться обвинения предполагаемых насильников, но и ее желанию сохранять анонимность. Это связано с тем, что после подачи иска многие в соцсетях выражали сомнение в правдоподобности рассказа студентки и пытались установить реальную личность женщины. Однако попытки деанонимизировать жертву вызвали возмущение многих американцев. Многие написали такие посты: «Всем, кто хочет выяснить личность неизвестной женщины в деле об изнасиловании в Корнелле, больше не нужно искать, потому что это (имя автора поста.— “Ъ”). Я — Джейн Доу».

В 2017 году в соцсетях широко распространилась кампания в поддержку жертв сексуального насилия с хештегом #MeToo. Поводом стали обвинения в сексуальном насилии со стороны более 80 женщин в адрес американского продюсера Харви Вайнштейна. После этого миллионы людей сначала в США, а потом и в других странах использовали этот хештег в постах о том, как они сами становились жертвами такого насилия.

16 сентября женщина, обозначенная в деле как Джейн Доу, подала иск против Корнелльского университета и семи бывших студентов, которых она обвинила в групповом изнасиловании. В иске говорится, что в октябре 2024 года она, тогда 20-летняя студентка того же Корнелльского университета, приехала в гости к приятелю в дом студенческого братства Chi Phi. Там она вместе с ними употребляла алкоголь, а потом, по словам женщины, участники вечеринки заставили ее принять кетамин. После этого, как заявляет бывшая студентка, ее принудили к сексу, а она, будучи под воздействием алкоголя и наркотика, не могла выразить отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Melissa Bender / NurPhoto / AFP Фото: Melissa Bender / NurPhoto / AFP

Как пишет The New York Times, вскоре после этого девушка подала заявление в полицию университета, обвинив участников братства в накачивании ее наркотиками и сексуальном насилии. Окружной прокурор округа Томпкинс (штат Нью-Йорк) Мэттью Ван Хаутен рассмотрел ее заявление и отказался возбуждать уголовное дело, сказав, что достаточных для этого доказательств нет. Как говорит сейчас господин Ван Хаутен, в том заявлении девушка писала, что принимала наркотики и занималась сексом добровольно.

Также девушка жаловалась руководству Корнелльского университета, которое впоследствии заявляло, что по итогам внутреннего расследования исключило нескольких студентов и закрыло студенческое братство Chi Phi.

Теперь женщина решила подать новый иск, в котором обвинила участников братства в изнасиловании. Но сейчас дело привлекло больше внимания, чем в 2024 году. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул назначила ответственным за расследование федерального прокурора штата, а также раскритиковала действия полиции и прокуратуры в 2024 году из-за недостаточно тщательного расследования.

Яна Рождественская