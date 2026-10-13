В Национальном центре «Россия» прошел третий Екатерининский форум
13.10.2026, 21:17
В Национальном центре «Россия» 13 октября прошел третий Екатерининский форум — ежегодное мероприятие, которое проводится по указу президента РФ и нацелено на укрепление положительного образа страны и привлечение высококвалифицированных мигрантов. На пленарном заседании представители госорганов подробно объяснили, почему Россию следует считать родиной традиционных ценностей. А уже после их ухода выступили общественники, рассказавшие о проблемах, с которыми сталкиваются желающие жить в России иностранцы.
«Для участия в форуме зарегистрировалось более 1300 участников из 55 стран мира,— торжественно отчитался ведущий церемонии открытия.— И это лучшее свидетельство того, что Екатерининский форум является важной международной площадкой для открытого диалога и укрепления доверия между людьми». Продемонстрированная на экране карта регистраций действительно охватила почти всю планету. Особенно густо была закрашена Африка, хотя ее представители все же были на мероприятии в меньшинстве.
Открывший пленарку заместитель руководителя администрации президента, экс-глава Дагестана Магомедсалам Магомедов назвал главной задачей форума содействие реализации государственной миграционной политики и попутно напомнил об объявленном в стране Годе единства народов России. «На примере своей республики могу сказать, что мы не разделяем, хотя так много национальностей… А языком общения является великий русский язык. И это одна из главных скреп, которые есть в нашей стране»,— обрисовал чиновник главное преимущество России.