В Национальном центре «Россия» прошел третий Екатерининский форум

«Для участия в форуме зарегистрировалось более 1300 участников из 55 стран мира,— торжественно отчитался ведущий церемонии открытия.— И это лучшее свидетельство того, что Екатерининский форум является важной международной площадкой для открытого диалога и укрепления доверия между людьми». Продемонстрированная на экране карта регистраций действительно охватила почти всю планету. Особенно густо была закрашена Африка, хотя ее представители все же были на мероприятии в меньшинстве.