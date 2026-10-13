Котировки «Яндекса» выросли на 3% после сообщений о восстановлении сервисов
13.10.2026, 21:05
На торгах 13 октября цена акций «Яндекса» отыграла почти половину падения, которое произошло после атак на дата-центры 7–11 октября. Котировки подросли после сообщений компании о частичном восстановлении сервисов.
Эксперты отмечают, что оперативная реакция компании снижает тревогу инвесторов, однако считают, что полное восстановление инфраструктуры займет месяцы и потребует больших затрат. Кроме того, часть клиентов «Яндекса» может перейти на альтернативные площадки, что также отразится на финансовых показателях компании.
По данным Московской биржи, в ходе торгов 13 октября котировки акций «Яндекса» доходили до 3,53 тыс. руб., что на 4,8% выше значения закрытия предыдущего дня. Даже с учетом коррекции во второй половине дня по итогам основной сессии стоимость составила 3,47 тыс. руб., на 3% выше закрытия понедельника.
В этот день акции «Яндекса» стали лидерами по объему торгов: объем операций с ними превысил 13 млрд руб., обогнав показатели таких «голубых фишек», как «Газпром» (11,3 млрд руб.), ЛУКОЙЛ (7,9 млрд руб.), «Роснефть» (7,1 млрд руб.) и Сбербанк (6,8 млрд руб.). Накануне объем торгов акциями «Яндекса» также приближался к 13 млрд руб.