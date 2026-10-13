Котировки «Яндекса» выросли на 3% после сообщений о восстановлении сервисов

Эксперты отмечают, что оперативная реакция компании снижает тревогу инвесторов, однако считают, что полное восстановление инфраструктуры займет месяцы и потребует больших затрат. Кроме того, часть клиентов «Яндекса» может перейти на альтернативные площадки, что также отразится на финансовых показателях компании.