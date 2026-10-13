Жителей Тюменской области предупредили о риске встречи с медведями в лесу
13.10.2026, 20:26
В Тюменской области сохраняется вероятность появления бурых медведей вблизи населенных пунктов, предупредили в Госохотдепартаменте региона. Жителей призвали соблюдать осторожность и по возможности отказаться от посещения лесов.
Тюменцам рекомендуют не приближаться к медведям при встрече с ними, не пытаться кормить или самостоятельно отпугивать животных. Об обнаружении хищника вблизи населенных пунктов следует сообщать по телефонам 112 или 102, по возможности указав точное местоположение.
«Инспекторский состав Госохотдепартамента Тюменской области осуществляет оперативное реагирование на поступающие сообщения. По каждому случаю принимаются необходимые меры в соответствии с установленными полномочиями и с учетом складывающейся обстановки»,— отметили в ведомстве.
Ранее мэр Тобольска Петр Вагин заявлял, что полиция проводит проверку из-за распространения в соцсетях фейков с медведями, сгенерированных с помощью ИИ.