Жителей Тюменской области предупредили о риске встречи с медведями в лесу

Тюменцам рекомендуют не приближаться к медведям при встрече с ними, не пытаться кормить или самостоятельно отпугивать животных. Об обнаружении хищника вблизи населенных пунктов следует сообщать по телефонам 112 или 102, по возможности указав точное местоположение.