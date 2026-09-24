Мэр Тобольска: полиция проводит проверку из-за фейков с медведями, созданных ИИ

В Тобольске (Тюменская область) распространяют фейковые фотографии с медведями, якобы вышедшими к жилым домам. Снимки созданы с помощью искусственного интеллекта, сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«В сети участились фейки: появляются сгенерированные ИИ фото о якобы выходе медведей к домам в микрорайоне Центральный и других районах города. Личность распространителей установлена, полиция проводит проверку. Это не повод для шуток и хайпа. За каждым сигналом — реальная работа экстренных служб, которые выезжают на место, чтобы обеспечить вашу безопасность»,— написал мэр.

При этом, по его словам, с конца августа в ЕДДС города поступали сообщения жителей о следах диких животных вблизи жилых районов и мест отдыха. Каждый сигнал был отработан оперативными службами, отметил мэр.

По поручению главы города МВД совместно с Госохотнадзором усилят контроль и патрулирование, а также обследуют лесные массивы вблизи жилых районов и садовых товариществ. Коммунальным службам поручено взять под контроль контейнерные площадки и обследовать городской полигон.

В последние месяцы медведи стали чаще выходить к населенным пунктам в разных регионах России. Ранее сообщалось, что в Тобольске ликвидировали двух медведей. Накануне в Тюменской области Госохотдепартамент региона разрешил отстрел 49 медведей. Охота на животных возможна с 24 сентября по 23 октября.

Полина Бабинцева