После концерта Макса Коржа в Германии возбудили 11 уголовных дел

Меры безопасности в день мероприятия были усилены из-за концертов исполнителя в Варшаве: там польские полицейские задержали свыше 100 человек, некоторых депортировали. После концерта фанаты продолжили гулять по городу и включать музыку с колонок, а также запускать фейерверки и пиротехнику. В отдельных районах города как в день концерта, так и накануне собиралось от 500 до 2 тыс. человек.