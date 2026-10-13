После концерта Макса Коржа в Германии возбудили 11 уголовных дел
13.10.2026, 20:05
Сотрудники правоохранительных органов ФРГ задержали 63 человека после концерта Макса Коржа во Франкфурте-на-Майне, а также накануне мероприятия. Возбуждено 11 уголовных дел, сообщает информагентство dpa со ссылкой на полицию. Основаниями стали драки фанатов друг с другом и столкновения с полицейскими.
Белорусский исполнитель Макс Корж выступал 10 октября на стадионе Deutsche Bank Park. На концерт пришли около 27 тыс. человек. На входе охрана неоднократно изымала пиротехнику, а 25 человек на мероприятие не пустили.
Меры безопасности в день мероприятия были усилены из-за концертов исполнителя в Варшаве: там польские полицейские задержали свыше 100 человек, некоторых депортировали. После концерта фанаты продолжили гулять по городу и включать музыку с колонок, а также запускать фейерверки и пиротехнику. В отдельных районах города как в день концерта, так и накануне собиралось от 500 до 2 тыс. человек.