Пограничники попросили туристов не приближаться к севшему на мель сухогрузу у Янтарного

Пограничное управление ФСБ по Калининградской области призвало жителей и гостей региона не приближаться к сухогрузу Sunny Faith, который сел на мель у поселка Янтарный. На пляже установили сигнальное ограждение: находиться на побережье разрешено, но заходить за ленты и подплывать к судну нельзя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.