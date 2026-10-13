Пограничники попросили туристов не приближаться к севшему на мель сухогрузу у Янтарного
13.10.2026, 19:57
Пограничное управление ФСБ по Калининградской области призвало жителей и гостей региона не приближаться к сухогрузу Sunny Faith, который сел на мель у поселка Янтарный. На пляже установили сигнальное ограждение: находиться на побережье разрешено, но заходить за ленты и подплывать к судну нельзя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ФСБ пояснили, что судно под флагом Багамских островов имеет особый правовой статус. Государственный контроль сухогруза и его экипажа не проводился.
Sunny Faith выбросило к берегу во время сильного шторма 9 октября. Судно следовало из Калининграда после доставки груза из Алжира. На борту находятся 19 членов экипажа, пострадавших нет. Моряки не запрашивали помощи и решили дождаться улучшения погоды на судне.
Снять сухогруз с мели будет непросто: по данным издания «Новый Калининград», глубина в месте, где стоит судно, составляет всего 2-3 м при осадке 5,6 м. Кроме того, корабль расположен параллельно берегу, что затрудняет подход буксиров. Одна из буксировочных компаний уже прорабатывает план его эвакуации. Сроки операции пока не определены.
В последние дни к месту происшествия приезжали туристы, чтобы сфотографироваться на фоне судна. Пограничники призывают соблюдать ограждение и не пытаться приблизиться к сухогрузу.