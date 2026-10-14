Сэндвичи похудели
Средний вес порции готовой еды сократился на 10,3%
14.10.2026, 07:30
К началу осени 2026 года размер средней порции в сегменте готовой еды снизился на 10,3% в годовом выражении, до 266 г, следует из данных аналитиков. По мнению экспертов, это может быть связано как и с намеренным снижением порции для сохранения прежней цены, так и с ростом популярности малых форматов. При этом развитие рынка сейчас осложняется недостатком производственных мощностей и ростом стоимости логистики.
В сентябре 2026 года средний размер порции в категории готовой еды оказался на 10,3% меньше, чем год назад, или 266 г год к году, подсчитали в аналитической компании Ntech. Снижение размера средней порции может быть связано с ростом популярности блюд для перекусов — онигири, сэндвичей и хот-догов. По данным компании, в первой половине 2026 года продажи такой продукции в денежном выражении выросли на 48% год к году. Для сравнения: продажи основных блюд увеличились на 16%, а салатов и закусок — на 14%.
Основная причина изменения среднего размера порции готовой еды связана со шринкфляцией (уменьшением стандартного объема упаковки при сохранении цены), считает коммерческий директор Mr.Food (бренды Creative Kitchen и Cook Chart) Ярослав Свободин.
При повышении стоимости сырья, услуг и прочих расходов производства и реализации готовой еды рынок и потребители не готовы к повышению стоимости, добавляет он. При этом, отмечает эксперт, растущая конкуренция между производителями и внутри сегмента сбыта в совокупности с борьбой за доли рынка также приводит к жесткой политике сдерживания роста цен.
Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская также отмечает, что значительно на производстве готовой еды сказалась инфляция. Кроме этого, поясняет она, сказалось и охлаждение потребительского спроса: покупатели все чаще выбирают более бюджетные варианты.
В Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды (АППГЕ; объединяет X5 Group, «Яндекс Лавку», «Азбуку вкуса», Spar) считают, что снижение среднего размера порции в первую очередь связано с изменением структуры спроса. «Наряду с полноценными обедами и ужинами все большую популярность приобретают небольшие форматы. При этом устойчивым спросом пользуются и традиционные блюда домашней кухни»,— говорит президент АППГЕ Сергей Беляков.
В сети «Вкусвилл» также отмечают незначительное снижение среднего веса проданной готовой еды. Маленькие форматы растут быстрее общего темпа рынка готовой еды: за девять месяцев 2026 года рост год к году составил 14%, тогда как всей готовой еды — 11,8%. В «Самокате», «Магните» и «Яндекс Лавке» отказались от комментариев.
Сейчас готовая еда остается самой быстрорастущей категорией в продуктовом ритейле.
В прошлом году продажи в крупных федеральных сетях выросли в среднем на 30%, а по итогам первой половины 2026 года у отдельных игроков этот показатель увеличился более чем на 48%, поясняет председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его мнению, потенциал рынка остается значительным: сегодня розничные магазины обеспечивают около четверти совокупного рынка готовой еды, к 2030 году эта доля может вырасти до 40%.
При этом готовая еда — низкорентабельная категория для ритейла. Ее развитие требует значительных инвестиций в фабрики-кухни, упаковку и логистику, считает господин Богданов. Затраты на продажу готовой еды выше, чем по другим свежим категориям: из-за коротких сроков годности списания составляют около 14% от выручки против 3–4% в среднем по другим товарам.
Также сказывается на сегменте и стоимость роста логистики: готовой еде необходимы частые поставки небольшими партиями, отмечают в АКОРТ. Это приводит и к некоторому сокращению ассортимента в этой категории, добавляет Ольга Сумишевская.
По итогу 2026 года рынок готовой еды в России может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн руб., прогнозировали ранее в Infoline. При этом динамика роста рынка замедлится на 0,5 п. п. в сравнении с 2025 годом и на 10,5 п. п в сравнении с 2024 годом.
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 10