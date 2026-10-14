Сэндвичи похудели

В сентябре 2026 года средний размер порции в категории готовой еды оказался на 10,3% меньше, чем год назад, или 266 г год к году, подсчитали в аналитической компании Ntech. Снижение размера средней порции может быть связано с ростом популярности блюд для перекусов — онигири, сэндвичей и хот-догов. По данным компании, в первой половине 2026 года продажи такой продукции в денежном выражении выросли на 48% год к году. Для сравнения: продажи основных блюд увеличились на 16%, а салатов и закусок — на 14%.