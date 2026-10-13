Бастрыкин поручил предоставить информацию о гибели подростка в лагере Сочи
13.10.2026, 19:35
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании обстоятельств гибели подростка в оздоровительном лагере в Сочи. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности 15-летнему жителю Мурманской области (ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В СМИ распространилась информация от матери погибшего. Женщина сообщает, что работники лагеря при ухудшении здоровья ее сына не оказали ему своевременную медицинскую помощь, в результате чего ребенок умер. Родители также высказывают несогласие с ходом следствия по уголовному делу.
Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования, установленных обстоятельствах и по доводам публикаций.