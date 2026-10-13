Бастрыкин поручил предоставить информацию о гибели подростка в лагере Сочи

В СМИ распространилась информация от матери погибшего. Женщина сообщает, что работники лагеря при ухудшении здоровья ее сына не оказали ему своевременную медицинскую помощь, в результате чего ребенок умер. Родители также высказывают несогласие с ходом следствия по уголовному делу.