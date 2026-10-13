НАТО представило концепцию отражения предполагаемого российского наступления

Выступление генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности заняло всего лишь 15 минут, однако за это время он успел представить слушателям то, что от него ждали еще с начала украинского конфликта,— концепцию того, как НАТО будет противостоять возможному нападению на членов альянса. И хотя, рассказывая о «Теории победы», он ни разу не упомянул Россию, всем присутствующим было понятно: речь идет именно о ней.