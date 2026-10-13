НАТО представило концепцию отражения предполагаемого российского наступления
13.10.2026, 19:33
В понедельник, 12 октября, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил так называемую «Теорию победы». Это трехступенчатый план по отражению российского нападения на альянс, который в Брюсселе готовили несколько лет. «Теория победы» основана на применении обычных («конвенциональных») вооружений, тема ядерного оружия в открытых обсуждениях не фигурирует.
Выступление генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности заняло всего лишь 15 минут, однако за это время он успел представить слушателям то, что от него ждали еще с начала украинского конфликта,— концепцию того, как НАТО будет противостоять возможному нападению на членов альянса. И хотя, рассказывая о «Теории победы», он ни разу не упомянул Россию, всем присутствующим было понятно: речь идет именно о ней.
План Гринкевича состоит из трех ступеней «разгрома противника» с красноречивыми названиями: «блокировка», «ослабление удара» и «разгром». «Наш альянс существует для сохранения мира, но пусть не будет никаких сомнений: если начнется война, мы заблокируем и отразим любое нападение, а затем, если оно не прекратится, мы сокрушим силы, ведущие агрессию против нас»,— заявил Гринкевич с трибуны форума.
Действительно, концепция «Теории победы» выглядит как масштабный план по отражению наступательных действий противника, однако его успех на практике будет зависеть сразу от нескольких факторов.