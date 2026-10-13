Победа в теории

Действительно, концепция «Теории победы» выглядит как масштабный план по отражению наступательных действий противника, однако его успех на практике будет зависеть сразу от нескольких факторов. И первый из них — это способность быстро мобилизовать и скоординировать силы в условиях, когда США сокращают свой вклад в обеспечение безопасности Европы. Сколько тысяч американских военных останется в ЕС, какие боеприпасы и как быстро сможет поставить Вашингтон, как активно он готов будет вовлечься в координацию действий союзников — на все эти вопросы ответа пока нет. «Никто не должен сомневаться в приверженности США этому альянсу»,— сказал Гринкевич, однако признал, что «в конечном счете это политическое решение о том, кто и куда направляет войска».