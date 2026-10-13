Победа в теории
НАТО представило концепцию отражения предполагаемого российского наступления
13.10.2026, 19:27
В понедельник, 12 октября, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил так называемую «Теорию победы». Это трехступенчатый план по отражению российского нападения на альянс, который в Брюсселе готовили несколько лет. «Теория победы» основана на применении обычных («конвенциональных») вооружений, тема ядерного оружия в открытых обсуждениях не фигурирует.
Выступление генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности заняло всего лишь 15 минут, однако за это время он успел представить слушателям то, что от него ждали еще с начала украинского конфликта,— концепцию того, как НАТО будет противостоять возможному нападению на членов альянса. И хотя, рассказывая о «Теории победы», он ни разу не упомянул Россию, всем присутствующим было понятно: речь идет именно о ней.
План Гринкевича состоит из трех ступеней «разгрома противника» с красноречивыми названиями: «блокировка», «ослабление удара» и «разгром».
«Наш альянс существует для сохранения мира, но пусть не будет никаких сомнений: если начнется война, мы заблокируем и отразим любое нападение, а затем, если оно не прекратится, мы сокрушим силы, ведущие агрессию против нас»,— заявил Гринкевич с трибуны форума.
Предполагается, что на первом этапе союзнические войска должны остановить противника еще на подходе к границам НАТО и, в идеале, разгромить его. Главное — не дать оккупировать территорию страны—члена альянса. С этой целью будут задействованы наземные войска в тесной координации с военно-воздушными, военно-морскими, кибернетическими и космическими силами.
Второй этап наступает, если противник, несмотря на все усилия, продолжает атаковать. Тогда в ход пойдут автономные системы и датчики, включая наземных роботов и ударные БПЛА, а также средства радиолокационной борьбы для дестабилизации навигационных систем противника. Наконец, на третьем этапе, если ничего из вышеперечисленного не сработает, НАТО перейдет к уничтожению логистических цепочек противника, систем снабжения и командных центров, чтобы парализовать его возможности по ведению войны.
В завершение своей речи генерал подчеркнул, что не считает конфликт неизбежным, но в НАТО сделают так, чтобы нападение на любого из союзников было бесполезным. Он отдельно подчеркнул, что «Теория победы» носит оборонительный характер и у НАТО нет цели уничтожать другие государства или наносить им стратегическое поражение.
Действительно, концепция «Теории победы» выглядит как масштабный план по отражению наступательных действий противника, однако его успех на практике будет зависеть сразу от нескольких факторов. И первый из них — это способность быстро мобилизовать и скоординировать силы в условиях, когда США сокращают свой вклад в обеспечение безопасности Европы. Сколько тысяч американских военных останется в ЕС, какие боеприпасы и как быстро сможет поставить Вашингтон, как активно он готов будет вовлечься в координацию действий союзников — на все эти вопросы ответа пока нет. «Никто не должен сомневаться в приверженности США этому альянсу»,— сказал Гринкевич, однако признал, что «в конечном счете это политическое решение о том, кто и куда направляет войска».
Еще один фактор, который ставит под сомнение эффективность плана, который активно критикуют военные эксперты,— это то, что он построен на концепции ведения войны конвенциональными силами и средствами.
При этом официальная ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия не только в ответ на аналогичный удар, но и в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства или его суверенитет. И как раз третий этап «Теории победы» подпадает под это определение.
Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерения нападать на НАТО, но в своем письме к руководству альянса в конце сентября обозначила готовность использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО предпримет попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. Президент Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября также затронул тему ядерного оружия. Он отметил, что «чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу».
Генерал Гринкевич также косвенно коснулся этой темы, указав на то, что возможное применение ядерного оружия не расколет альянс. «Мы должны утешаться нашей способностью оказывать масштабное воздействие и неявным предупреждением о том, что мы можем ответить на любой шаг противника по лестнице эскалации»,— сказал он.