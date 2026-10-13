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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
МирКонфликты

Победа в теории

НАТО представило концепцию отражения предполагаемого российского наступления

13.10.2026, 19:27
В понедельник, 12 октября, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич представил так называемую «Теорию победы». Это трехступенчатый план по отражению российского нападения на альянс, который в Брюсселе готовили несколько лет. «Теория победы» основана на применении обычных («конвенциональных») вооружений, тема ядерного оружия в открытых обсуждениях не фигурирует.
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил концепцию того, как альянс будет противостоять возможному нападению России

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на Варшавском форуме по безопасности представил концепцию того, как альянс будет противостоять возможному нападению России

Kacper Pempel / Reuters

Выступление генерала Алексуса Гринкевича на Варшавском форуме по безопасности заняло всего лишь 15 минут, однако за это время он успел представить слушателям то, что от него ждали еще с начала украинского конфликта,— концепцию того, как НАТО будет противостоять возможному нападению на членов альянса. И хотя, рассказывая о «Теории победы», он ни разу не упомянул Россию, всем присутствующим было понятно: речь идет именно о ней.
План Гринкевича состоит из трех ступеней «разгрома противника» с красноречивыми названиями: «блокировка», «ослабление удара» и «разгром».
«Наш альянс существует для сохранения мира, но пусть не будет никаких сомнений: если начнется война, мы заблокируем и отразим любое нападение, а затем, если оно не прекратится, мы сокрушим силы, ведущие агрессию против нас»,— заявил Гринкевич с трибуны форума.
Предполагается, что на первом этапе союзнические войска должны остановить противника еще на подходе к границам НАТО и, в идеале, разгромить его. Главное — не дать оккупировать территорию страны—члена альянса. С этой целью будут задействованы наземные войска в тесной координации с военно-воздушными, военно-морскими, кибернетическими и космическими силами.
Второй этап наступает, если противник, несмотря на все усилия, продолжает атаковать. Тогда в ход пойдут автономные системы и датчики, включая наземных роботов и ударные БПЛА, а также средства радиолокационной борьбы для дестабилизации навигационных систем противника. Наконец, на третьем этапе, если ничего из вышеперечисленного не сработает, НАТО перейдет к уничтожению логистических цепочек противника, систем снабжения и командных центров, чтобы парализовать его возможности по ведению войны.
В завершение своей речи генерал подчеркнул, что не считает конфликт неизбежным, но в НАТО сделают так, чтобы нападение на любого из союзников было бесполезным. Он отдельно подчеркнул, что «Теория победы» носит оборонительный характер и у НАТО нет цели уничтожать другие государства или наносить им стратегическое поражение.

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Действительно, концепция «Теории победы» выглядит как масштабный план по отражению наступательных действий противника, однако его успех на практике будет зависеть сразу от нескольких факторов. И первый из них — это способность быстро мобилизовать и скоординировать силы в условиях, когда США сокращают свой вклад в обеспечение безопасности Европы. Сколько тысяч американских военных останется в ЕС, какие боеприпасы и как быстро сможет поставить Вашингтон, как активно он готов будет вовлечься в координацию действий союзников — на все эти вопросы ответа пока нет. «Никто не должен сомневаться в приверженности США этому альянсу»,— сказал Гринкевич, однако признал, что «в конечном счете это политическое решение о том, кто и куда направляет войска».
Еще один фактор, который ставит под сомнение эффективность плана, который активно критикуют военные эксперты,— это то, что он построен на концепции ведения войны конвенциональными силами и средствами.
При этом официальная ядерная доктрина России предусматривает применение ядерного оружия не только в ответ на аналогичный удар, но и в случае агрессии с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства или его суверенитет. И как раз третий этап «Теории победы» подпадает под это определение.
Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерения нападать на НАТО, но в своем письме к руководству альянса в конце сентября обозначила готовность использовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, если НАТО предпримет попытки воздушной или морской блокады Калининградской области. Президент Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» 1 октября также затронул тему ядерного оружия. Он отметил, что «чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу».
Генерал Гринкевич также косвенно коснулся этой темы, указав на то, что возможное применение ядерного оружия не расколет альянс. «Мы должны утешаться нашей способностью оказывать масштабное воздействие и неявным предупреждением о том, что мы можем ответить на любой шаг противника по лестнице эскалации»,— сказал он.
НАТО

Авторы

  • Вероника Вишнякова
    Вероника Вишнякова
    обозреватель