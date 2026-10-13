В Общественной палате решают, как быть с аварийным жильем в памятниках культуры
13.10.2026, 19:20
Разрешить приоритетное расселение и реконструкцию аварийных многоквартирных домов, если они являются объектами культурного наследия (ОКН), а также выкуп в них помещений инвесторам — с такими предложениями в Общественной палате РФ выступили региональные чиновники. В Минстрое РФ напомнили, что такие объекты можно расселять по программам комплексного развития территорий, призвав активнее использовать недавние нормы о ремонте ОКН по обычным, а не реставрационным расценкам.
Предложения чиновников об изменении законодательства были выдвинуты на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных аварийным многоквартирным домам, признанным ОКН. Глава комиссии Общественного совета при Минкультуры РФ Татьяна Львова дала понять, что речь идет об 1,2 тыс. аварийных зданий. «В них живут люди, памятники продолжают разрушаться»,— пояснила госпожа Львова. В Минкультуры «формируется пул» домов для передачи инвесторам, причем подобные особняки, как правило, расположены в выгодных локациях в центрах городов. Но есть проблема — здания нельзя сносить, напомнил модератор дискуссии, гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов. К тому же многоквартирные ОКН расселяются в порядке общей «аварийной» очереди, процесс может затянуться на годы, в результате этого здание полностью утрачивается, добавила Татьяна Львова.
Помимо долгого расселения аварийных многоквартирных ОКН и запрета их сноса есть проблема запрета на приватизацию жилых помещений в них для инвесторов, дала понять начальник управления по госохране объектов культурного наследия Курской области Ирина Аникеева. Для этого дом-памятник приходится переводить в нежилой фонд, а это занимает месяцы, сказал руководитель службы объектов культурного наследия Иркутской области Руслан Дячук. Расселению памятников за счет инвестора, по его словам, мешают и ст. 14 Закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По ней на госсубсидии могут рассчитывать инвесторы, обустраивающие на месте расселенного аварийного жилья парки и соцобъекты — но не гостиницы или офисы. При этом, например, в Иркутске аварийные многоквартирные ОКН — это в основном небольшие деревянные постройки площадью до 250 кв. м, в которых от двух до восьми квартир, пояснил господин Дячук.