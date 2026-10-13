Многоквартирным особнякам ищут новую базу

Помимо долгого расселения аварийных многоквартирных ОКН и запрета их сноса есть проблема запрета на приватизацию жилых помещений в них для инвесторов, дала понять начальник управления по госохране объектов культурного наследия Курской области Ирина Аникеева. Для этого дом-памятник приходится переводить в нежилой фонд, а это занимает месяцы, сказал руководитель службы объектов культурного наследия Иркутской области Руслан Дячук. Расселению памятников за счет инвестора, по его словам, мешают и ст. 14 Закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По ней на госсубсидии могут рассчитывать инвесторы, обустраивающие на месте расселенного аварийного жилья парки и соцобъекты — но не гостиницы или офисы. При этом, например, в Иркутске аварийные многоквартирные ОКН — это в основном небольшие деревянные постройки площадью до 250 кв. м, в которых от двух до восьми квартир, пояснил господин Дячук.