Многоквартирным особнякам ищут новую базу
В Общественной палате решают, как быть с аварийным жильем в памятниках культуры
13.10.2026, 19:16
Разрешить приоритетное расселение и реконструкцию аварийных многоквартирных домов, если они являются объектами культурного наследия (ОКН), а также выкуп в них помещений инвесторам — с такими предложениями в Общественной палате РФ выступили региональные чиновники. Они указали, что эти меры помогут привести в порядок 1,2 тыс. обветшавших из 12 тыс. многоквартирных особняков, охраняемых государством, которые сейчас нельзя сносить. В Минстрое РФ напомнили, что такие объекты можно расселять по программам комплексного развития территорий, призвав активнее использовать недавние нормы о ремонте ОКН по обычным, а не реставрационным расценкам.
Предложения чиновников об изменении законодательства были выдвинуты на слушаниях в Общественной палате РФ, посвященных аварийным многоквартирным домам, признанным ОКН. Глава комиссии Общественного совета при Минкультуры РФ Татьяна Львова дала понять, что речь идет об 1,2 тыс. аварийных зданий. «В них живут люди, памятники продолжают разрушаться»,— пояснила госпожа Львова. В Минкультуры «формируется пул» домов для передачи инвесторам, причем подобные особняки, как правило, расположены в выгодных локациях в центрах городов. Но есть проблема — здания нельзя сносить, напомнил модератор дискуссии, гендиректор Союза российских городов Андрей Максимов. К тому же многоквартирные ОКН расселяются в порядке общей «аварийной» очереди, процесс может затянуться на годы, в результате этого здание полностью утрачивается, добавила Татьяна Львова.
Всего в РФ сейчас насчитается около 160 тыс. ОКН, около 14 тыс. находятся в неудовлетворительном состоянии, сообщали в правительстве РФ. По данным Фонда развития территорий, в России насчитывается 12 тыс. многоквартирных домов в статусе ОКН. На 1 июля 2026 года 1,75 тыс. таких зданий признаны аварийными (523 дома уже расселены). У кабмина есть планы по восстановлению и вовлечению в хозяйственный оборот не менее 1 тыс. ОКН к 2030 году.
Помимо долгого расселения аварийных многоквартирных ОКН и запрета их сноса есть проблема запрета на приватизацию жилых помещений в них для инвесторов, дала понять начальник управления по госохране объектов культурного наследия Курской области Ирина Аникеева. Для этого дом-памятник приходится переводить в нежилой фонд, а это занимает месяцы, сказал руководитель службы объектов культурного наследия Иркутской области Руслан Дячук. Расселению памятников за счет инвестора, по его словам, мешают и ст. 14 Закона о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. По ней на госсубсидии могут рассчитывать инвесторы, обустраивающие на месте расселенного аварийного жилья парки и соцобъекты — но не гостиницы или офисы. При этом, например, в Иркутске аварийные многоквартирные ОКН — это в основном небольшие деревянные постройки площадью до 250 кв. м, в которых от двух до восьми квартир, пояснил господин Дячук.
Госпожа Аникеева считает, что в законодательстве нужно предусмотреть приоритетный порядок очередности расселения аварийных многоквартирных особняков, возможность их реконструкции и приватизации жилых помещений.
Господин Дячук добавил к этому необходимость выделить Фонду развития территорий «отдельные квоты» для расселения таких объектов и создать их единый реестр для инвесторов (на базе платформы «Наследие.Дом.РФ»). Советник губернатора Ульяновской области по вопросам архитектуры Евгения Муринец сочла, что для работы с такими зданиями вообще нужна отдельная федеральная программа. «В ее рамках могут быть определены, например, приоритеты расселения»,— пояснила она.
Замдиректора департамента стратегических проектов Минстроя РФ Анна Огурцова напомнила, что и сейчас законной причиной расселения аварийного дома выступает не только угроза обрушения здания или судебное решение, но и, например, принятие комплексной программы развития территорий. При этом в Минстрое признают, что с момента признания особняка аварийным до его расселения может пройти до десяти лет. Но 1 июля 2027 года вступит в силу закон, позволяющий регионам назначать управляющие компании для содержания аварийных домов как раз на этот случай, напомнили в ведомстве. Наконец, законопроект о возможности приватизации аварийного жилья был подготовлен Минстроем, но забракован государственно-правовым управлением президента РФ, призналась госпожа Огурцова.
При этом она призвала регионы активнее ремонтировать многоквартирные ОКН, не доводя их до аварийного состояния. «Была проблема — дороговизна работ по реставрационным расценкам»,— пояснила она. Но в 2023 году были приняты поправки в законодательство, разрешающие проводить капремонт имущества в доме, не являющегося предметом охраны, по обычной цене, напомнила госпожа Огурцова.