Бывший замминистра культуры Прикамья возглавил ДК имени Солдатова
13.10.2026, 19:19
Новым директором МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» стал Антон Андреев. Соответствующая информация опубликована в Rusprofile 12 октября. Как сообщил господин Андреев в своих соцсетях, новому коллективу он был представлен еще 5 октября. С 2018 по 2021 годы Антон Андреев был заместителем министра культуры Пермского края, затем руководил Дворцом культуры им. Калинина.
С 2006 года ДК им. Солдатова возглавлял Владимир Воробей. О его уходе с должности стало известно в сентябре. Администрация Перми не стала продлевать с ним контракт.