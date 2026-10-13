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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Прикамье

Бывший замминистра культуры Прикамья возглавил ДК имени Солдатова

13.10.2026, 19:19
Новым директором МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» стал Антон Андреев. Соответствующая информация опубликована в Rusprofile 12 октября. Как сообщил господин Андреев в своих соцсетях, новому коллективу он был представлен еще 5 октября. С 2018 по 2021 годы Антон Андреев был заместителем министра культуры Пермского края, затем руководил Дворцом культуры им. Калинина.

страница Антона Андреева «ВКонтакте»

С 2006 года ДК им. Солдатова возглавлял Владимир Воробей. О его уходе с должности стало известно в сентябре. Администрация Перми не стала продлевать с ним контракт.