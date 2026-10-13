Бывший замминистра культуры Прикамья возглавил ДК имени Солдатова

Новым директором МАУК «Пермский городской дворец культуры им. Солдатова» стал Антон Андреев. Соответствующая информация опубликована в Rusprofile 12 октября. Как сообщил господин Андреев в своих соцсетях, новому коллективу он был представлен еще 5 октября. С 2018 по 2021 годы Антон Андреев был заместителем министра культуры Пермского края, затем руководил Дворцом культуры им. Калинина.