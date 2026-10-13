«Валдай» «Саратов — Летчик Талалихин» спустили на воду в Нижнем Новгороде
После ходовых испытаний его отправят в Саратовскую область
13.10.2026, 19:16
Еще одно судно на подводных крыльях проекта «Валдай-45Р», построенное для Саратовской области, спустили на воду в Нижнем Новгороде. После ходовых испытаний его отправят заказчику, сообщает Telegram-канал «Володин Саратов».
Валдай «Саратов — Летчик Талалихин» изготовило «Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева». После прибытия в Саратовскую область судно выйдет на маршрут «Саратов — Воскресенское — Маркс — Вольск — Балаково».
Этот «Валдай» — последний из закупленных для региона. Ранее на Волгу уже спустили суда «Политрук Клочков», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов». Они также курсируют по маршруту «Саратов — Балаково». Валдай «Юрий Гагарин» ходит до саратовского аэропорта.
Пассажирские речные перевозки в Саратовской области возродили в 2025 году после 30-летнего перерыва при поддержке Вячеслава Володина. Для трансфера приобрели пять судов.