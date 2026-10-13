«Валдай» «Саратов — Летчик Талалихин» спустили на воду в Нижнем Новгороде

Этот «Валдай» — последний из закупленных для региона. Ранее на Волгу уже спустили суда «Политрук Клочков», «Петр Столыпин» и «Генерал Панфилов». Они также курсируют по маршруту «Саратов — Балаково». Валдай «Юрий Гагарин» ходит до саратовского аэропорта.