В Аксае перекрыли проспект Ленина из-за пожара на складах

Первоначально площадь пожара оценивали в 500 кв. м, затем — в 3 тыс. и 6 тыс. кв. м. Последняя доступная оценка к 17:30 — 9 тыс. кв. м. Причину возгорания и размер ущерба власти не сообщили. В сведениях МЧС и районных служб речь идет о складах с пластиковой продукцией; данных о повреждении производственных цехов нет. Предприятие «Аксайкардандеталь», основанное в 1955 году, выпускает машины и оборудование, включая детали для сельскохозяйственной техники.