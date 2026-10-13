В Аксае перекрыли проспект Ленина из-за пожара на складах
13.10.2026, 19:01
В Аксае Ростовской области перекрыли проспект Ленина на участке между улицами Гагарина и Суворова. Ограничение движения ввели из-за крупного пожара на складах АО «Аксайкардандеталь». Об этом сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский в канале.
Водителям приходится объезжать место происшествия; о сроках открытия дороги власти не сообщили.
Огонь вспыхнул в складском помещении с пластиковой продукцией на улице Гагарина. Сигнал о пожаре поступил в 16:10. К 17:30 площадь возгорания достигла 9 тыс. кв. м. По данным районного управления по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в 16:47 загорелся второй склад, а через 11 минут обрушилась стена здания.
МЧС присвоило пожару третий ранг сложности. Ведомство сообщило, что пламя и дым быстро распространяются из-за сильных порывов ветра, а тушение осложняет высокая пожарная нагрузка. Сначала к ликвидации привлекли 66 человек и 26 единиц техники. Затем силы увеличили более чем до 100 человек и 36 машин. Администрация района направила к складам водовозы.
Из-за необходимости обеспечить пожарных водой власти временно отключили водоснабжение на прилегающих улицах. Сотрудники предприятия покинули территорию складов, угрозы их жизни нет, сообщил глава администрации Аксайского района Константин Доморовский. Специалисты Роспотребнадзора прибыли на место, чтобы взять пробы воздуха; результатов проверки пока нет.
Первоначально площадь пожара оценивали в 500 кв. м, затем — в 3 тыс. и 6 тыс. кв. м. Последняя доступная оценка к 17:30 — 9 тыс. кв. м. Причину возгорания и размер ущерба власти не сообщили. В сведениях МЧС и районных служб речь идет о складах с пластиковой продукцией; данных о повреждении производственных цехов нет. Предприятие «Аксайкардандеталь», основанное в 1955 году, выпускает машины и оборудование, включая детали для сельскохозяйственной техники.