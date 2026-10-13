FIDE одобрила сокращение контроля времени в классических шахматах

В перечне несколько пунктов. Но самый заметный выделить несложно, поскольку он даже потребовал от FIDE специальных разъяснений. Речь идет о поддержанном организацией, пусть с оговорками, предложении Федерации шахмат Исландии о приравнивании к классическому контролю времени форматов, которые еще недавно под такое определение не подходили.