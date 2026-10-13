FIDE одобрила сокращение контроля времени в классических шахматах
13.10.2026, 18:59
Международная шахматная федерация опубликовала список решений, принятых ее высшим органом — Генеральной ассамблеей. Это первый их пакет, одобренный после появления у одной из крупнейших спортивных структур нового президента. Им в конце сентября стал победивший на выборах главы FIDE казахстанский предприниматель, основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов.
В перечне несколько пунктов. Но самый заметный выделить несложно, поскольку он даже потребовал от FIDE специальных разъяснений. Речь идет о поддержанном организацией, пусть с оговорками, предложении Федерации шахмат Исландии о приравнивании к классическому контролю времени форматов, которые еще недавно под такое определение не подходили.
Поправками, принятыми Генеральной ассамблеей FIDE, предусматривается, что «классикой» станут и гораздо более жесткие форматы — например, 60 минут каждому из оппонентов с добавлением 30 секунд за ход, а «в некоторых случаях» — даже 45 минут с 30-секундным добавлением. Они будут легитимны для розыгрыша титулов, присуждения норм (под ними подразумеваются ранги шахматистов, включая наивысший — гроссмейстерский) и обсчета «классического» рейтинга.