В Перми снова выставили на торги один из старейших долгостроев
13.10.2026, 18:57
Федеральный фонд развития территорий повторно пытается реализовать на аукционе земельный участок с объектами незавершенного строительства на ул. Екатерининской, 175, в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Начальная цена составляет 943,2 млн руб. В августе и сентябре текущего года объект уже выставляли на торги. По сравнению с предыдущей попыткой продажи цена снизилась на 236 млн руб. Торги пройдут на площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 12 ноября. Площадь земельного участка составляет 2,33 га. Общая площадь здания составляет 25,7 тыс. кв. м.
ЖК «Никитинский» — один из самых старых долгостроев в Перми. Возведением объекта с 2004 года занималась компания «Пермпромжилстрой». В 2013 году ее признали банкротом, и строительство комплекса, включающего три здания разной степени готовности, было заморожено. При содействии краевых властей дольщики этих многоквартирных домов получили денежные выплаты. Новый инвестор после оценки конструкций зданий примет решение о достройке домов или демонтаже объектов и новом строительстве.
По этому адресу также находится недостроенное административное здание, его в прошлом году уже приобрел инвестор. Сейчас готовится проект по его достройке.