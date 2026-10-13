В Перми снова выставили на торги один из старейших долгостроев

Федеральный фонд развития территорий повторно пытается реализовать на аукционе земельный участок с объектами незавершенного строительства на ул. Екатерининской, 175, в Перми. Об этом сообщает пресс-служба краевого минстроя. Начальная цена составляет 943,2 млн руб. В августе и сентябре текущего года объект уже выставляли на торги. По сравнению с предыдущей попыткой продажи цена снизилась на 236 млн руб. Торги пройдут на площадке «Росэлторг». Заявки принимаются до 12 ноября. Площадь земельного участка составляет 2,33 га. Общая площадь здания составляет 25,7 тыс. кв. м.