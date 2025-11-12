Ветхая палата

Российские сенаторы, как оказалось, не всегда придерживаются единого мнения по острым социальным вопросам. На пленарном заседании Совета федерации 12 ноября между спикером Валентиной Матвиенко и рядом ее коллег завязался спор о проблеме ветхого жилья, расселение которого не обеспечено бюджетом. По мнению госпожи Матвиенко, прокуратура не должна карать муниципалов, не имеющих денег на выполнение обязательств перед собственниками. Но отдельные сенаторы посчитали такую позицию «правовым нигилизмом».

Поводом для дискуссии послужил рассказ сенатора Надежды Ильиной о ситуации в Кемеровской области. В Прокопьевске хозяева аварийных домов, не включенных в программу расселения, обратились в суд с требованием выплатить выкупную стоимость жилья, в результате чего город оказался должен почти десятую часть своего бюджета — более 1 млрд руб. А в Кемерово, где объем обязательств превысил 1,5 млрд руб., такие же иски были инициированы прокуратурой. «Как следствие (против муниципальных чиновников.— “Ъ”), возбуждены уголовные дела за халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, судебные приставы привлекают к административной ответственности в виде наложения штрафов»,— отметила госпожа Ильина.

Валентина Матвиенко отреагировала на ситуацию эмоционально и задалась вопросом, как можно штрафовать чиновников, у которых «просто реально нет финансовых ресурсов». «По форме правильно, а по сути — идиотизм»,— возмутилась она. Глава бюджетного комитета Анатолий Артамонов поспешил напомнить, что еще в 2023 году был принят закон, согласно которому наказывать муниципалов можно только в том случае, если в бюджете предусмотрены средства на выполнение соответствующих обязательств. «К сожалению, закон не работает: прокуратура обращается в суд, и суд принимает решение»,— сделала вывод спикер.

«Закон не совсем об этом»,— вмешался глава конституционного комитета Андрей Клишас, указав, что документ позволяет не выполнять обязательства, если они не обеспечены бюджетом. «Проблему можно решить одним способом: перестать принимать не обеспеченные финансово законы. Иначе непонятно, что делать прокуратуре,— продолжил сенатор.— Давайте тогда вообще все законы отменим, скажем: нет у правительства денег».

«Вы правы, и прокуратура права, а на конце — председатель муниципального образования, у которого такой бюджет. Давайте найдем практический выход из этой ситуации»,— настаивала Валентина Матвиенко.

Нужно не делать вид, что серьезной проблемы не существует, а привлечь к ее решению Генпрокуратуру, правительство и Верховный суд, отметила она: «Это не только муниципалитет Кузбасса, это повсеместно так».

Сенатор Людмила Нарусова напомнила, что «хроническая проблема» существует и с обеспечением жильем детей-сирот. Тем не менее нельзя «идти по пути правового нигилизма» и влиять на суды и прокуратуру, которые принимают «абсолютно законные решения», подчеркнула она. «А то, что (эти обязательства.— “Ъ”) не обеспечены финансами, это в том числе и наша вина, мы такие законы принимаем»,— самокритично заключила госпожа Нарусова.

«Мы никого никогда не призываем к правовому беспределу, нигилизму»,— не сдавалась Валентина Матвиенко, еще раз напомнив, что обязательства исполняются в той мере, в какой это позволяет бюджет. «Какой закон важнее — о расселении аварийного жилья или о бюджете, который принимается исходя из реалий?» — обратилась она вновь к Андрею Клишасу. «Выход тогда один: давайте в каждый закон записывать, что норма действует только в том случае, если в соответствующем бюджетном цикле на это выделены деньги»,— парировал глава комитета. Госпожа Матвиенко назвала это «правовой демагогией, которой не надо заниматься».

«Речь идет о конкретном вопросе, остром для граждан, но очень финансово емком. Есть программы расселения аварийного жилья, они действуют, но они поэтапные, по годам. По щелчку пальцев невозможно все расселить в таком огромном государстве»,— распалилась спикер, призвав коллег не «скользить по поверхности», а «стоять на земле». А госпоже Нарусовой вместе с господином Клишасом она посоветовала отправиться «поработать годик председателем муниципального образования»: «Очень полезная практика».

Бывший мэр Липецка, а ныне сенатор Евгения Уваркина предложила присваивать проблемным домам «приоритетность», чтобы можно было отодвигать сроки признания их аварийными. «А если крыша упадет завтра? Сроки она отодвинет…» — возмутился первый зампред Совфеда Владимир Якушев, более двух лет отработавший министром ЖКХ. «Дом признается аварийным, но закладывается программа по срокам расселения»,— вступилась за экс-мэра спикер Матвиенко, сославшись на свой губернаторский опыт.

По ее словам, есть «некритично» аварийные дома. «Нет такого понятия!» — стоял на своем господин Якушев.

«Вы хотите, чтобы всех руководителей муниципальных образований в тюрьму посадили за неисполнение? Или оштрафовали муниципалитет, у которого денег нет на дворника? Давайте по-серьезному, по-взрослому, по-сенаторски подойдем к этой проблеме и предложим реальные меры. Никакого, боже упаси, правового нигилизма»,— не остывала госпожа Матвиенко.

Необычайно жаркое для верхней палаты обсуждение прервал глава регламентного комитета Вячеслав Тимченко, который напомнил, что через час делегации во главе с Валентиной Матвиенко нужно вылетать в заграничную. командировку. Сенаторы поддержали его аплодисментами.

Андрей Прах