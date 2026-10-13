Грузоперевозки по МТК «Север-Юг» выросли на треть к сентябрю 2025 года

Скидка появилась на фоне роста зерновых отправок в Иран. По данным отраслевого издания VG, в первом полугодии через Астару туда отправили 65 тыс. тонн зерна — в четыре раза больше, чем годом ранее. Но тариф сам по себе не снимает ограничений маршрута. В Астаре меняют колею: в России и Азербайджане она составляет 1520 мм, в Иране — 1435 мм. Это требует перегрузки. Участок Решт—Астара, который должен связать иранскую железнодорожную сеть с западным коридором, пока не построен; часть пути грузы проходят автотранспортом. Эксперты также указывают на ограниченную пропускную способность железнодорожного подхода к Астаре и нехватку специализированных зерновозов.