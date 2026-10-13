Грузоперевозки по МТК «Север-Юг» выросли на треть к сентябрю 2025 года
13.10.2026, 18:40
За январь—сентябрь 2026 года по железнодорожным маршрутам международного транспортного коридора «Север — Юг» перевезли 8,9 млн тонн грузов — на 9,6% больше, чем за тот же период прошлого года. В сентябре поток составил 1,1 млн тонн, прибавив 32,2% год к году. Такие данные 13 октября привела пресс-служба РЖД.
По оценке РЖД, за девять месяцев Западный маршрут вырос на 9,2%, а Транскаспийский — на 19,3%. Для Дагестана важнее всего Западная ветка: грузы идут через погранпереход Самур, затем через Азербайджан и Астару попадают в Иран. В июле РЖД установили на этом направлении скидку 38% на экспорт зерновых и зернобобовых в вагонах-зерновозах. Льготный тариф действует до 30 июня 2027 года. Компания также расширила условия скидок на короткие перевозки зерна из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов.
Скидка появилась на фоне роста зерновых отправок в Иран. По данным отраслевого издания VG, в первом полугодии через Астару туда отправили 65 тыс. тонн зерна — в четыре раза больше, чем годом ранее. Но тариф сам по себе не снимает ограничений маршрута. В Астаре меняют колею: в России и Азербайджане она составляет 1520 мм, в Иране — 1435 мм. Это требует перегрузки. Участок Решт—Астара, который должен связать иранскую железнодорожную сеть с западным коридором, пока не построен; часть пути грузы проходят автотранспортом. Эксперты также указывают на ограниченную пропускную способность железнодорожного подхода к Астаре и нехватку специализированных зерновозов.
Махачкалинский порт связывает российские грузы с портами Ирана, Казахстана и Туркменистана. По данным, опубликованным в отраслевом обзоре 12 октября, за семь месяцев 2026 года грузооборот порта достиг 2,49 млн тонн — на 45,9% выше прошлогоднего уровня. Перевалка зерна превысила 261 тыс. тонн, увеличившись более чем втрое. В том же сообщении указано, что порт развивает железнодорожные подходы и сортировочный парк, чтобы довести пропускную способность железнодорожного направления до 5 млн тонн в год; долгосрочный план предусматривает увеличение мощности перегрузочных комплексов до 18 млн тонн.
Рост грузов уже проверяет инфраструктуру на прочность. Минтранс России сообщает, что в Дагестане работают семь погранпереходов, шесть входят в перечень приоритетных. После реконструкции Яраг-Казмаляр может пропускать 1,4 тыс. автомобилей в сутки, с перспективой увеличения до 1,87 тыс.; проектная мощность Тагиркент-Казмаляра после реконструкции составит до 2,36 тыс. машин в сутки.Данные Минтранса Для грузового коридора это важно наряду с железной дорогой: сбои на границе или нехватка пропускной способности способны свести на нет выгоду от скидочного тарифа.
Ориентир, который регулярно звучит в материалах о развитии МТК, — около 40–45 млн тонн к 2030 году. Его называли при обсуждении российско-иранского проекта железной дороги Решт—Астара; участок длиной 162 км должен обеспечить сквозное железнодорожное сообщение к иранским портам Персидского залива.Контекст проекта и целевого грузопотока Однако нынешние 8,9 млн тонн — показатель железнодорожных перевозок по маршрутам коридора за девять месяцев, тогда как цель относится к грузопотоку МТК в целом. Поэтому эти цифры нельзя напрямую сопоставлять как годовой план и его исполнение.