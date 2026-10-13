В Черноземье 15 октября ожидается теплая и пасмурная погода, до +19°C
14.10.2026, 00:00
В четверг, 15 октября, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода, в некоторых регионах возможен дождь. Температура будет варьироваться от +8°C до +19°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».
В Белгороде утром температура составит +10°C, днем поднимется до +12°C, вечером дойдет до +13°C, а ночью сохранится на том же уровне. Ветер до 5 м/с.
В Воронеже утром будет +12°C, днем воздух прогреется до +18°C, вечером ожидается +16°C, а ночью температура опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.
В Курске утром ожидается +10°C, днем будет до +12°C, вечером — +11°C, а ночью температура снова поднимется до +12°C. Ветер до 5 м/с.
В Липецке утром температура воздуха составит +14°C, днем поднимется до +17°C, вечером будет +15°C, а ночью столбик термометра покажет +13°C. Ветер до 3 м/с.
В Орле утром ожидается +8°C, днем — +11°C, вечером столбик термометра останется на том же уровне, а ночью будет +10°C. Ветер до 4 м/с.
В Тамбове утром будет +13°C, днем — +19°C, вечером — +15°C, а ночью столбик термометра опустится до +12°C. Ветер до 4 м/с.