Михаил Быстров временно возглавит прокуратуру Ставрополья

Михаилу Быстрову 45 лет. Он родился в Киеве, в 2003 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. В прокуратуру Москвы пришел в январе 2007 года: начинал помощником Симоновского межрайонного прокурора, затем работал прокурором и старшим прокурором отдела, который надзирал за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Позже стал заместителем Зюзинского межрайонного прокурора, а последней его должностью в Москве была должность начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. За службу Быстров получил нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Эти сведения приводит официальная биография на сайте прокуратуры края.