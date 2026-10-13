Михаил Быстров временно возглавит прокуратуру Ставрополья
13.10.2026, 18:15
Заместитель прокурора Ставропольского края Михаил Сергеевич Быстров будет исполнять обязанности главы ведомства после ухода Юрия Александровича Немкина. Михаил Быстров — старший советник юстиции, в органах прокуратуры работает почти 20 лет, следует из данных сайта прокуратуры региона, где господин Быстров с 13 октября 2026 года указан как и.о. прокурора Ставропольского края.
Михаилу Быстрову 45 лет. Он родился в Киеве, в 2003 году окончил юридический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. В прокуратуру Москвы пришел в январе 2007 года: начинал помощником Симоновского межрайонного прокурора, затем работал прокурором и старшим прокурором отдела, который надзирал за процессуальной деятельностью органов внутренних дел и юстиции. Позже стал заместителем Зюзинского межрайонного прокурора, а последней его должностью в Москве была должность начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму. За службу Быстров получил нагрудный знак «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Эти сведения приводит официальная биография на сайте прокуратуры края.
В Ставропольском крае Михаил Быстров выступал от имени прокуратуры на публичных мероприятиях и проводил приемы граждан. В апреле 2026 года он принимал жителей Кочубеевского округа, в августе участвовал в форуме «Машук», где говорил о защите прав детей. Ранее, в мае 2025 года, прокуратура организовала под его руководством прием участников специальной военной операции и их семей в Георгиевске. В сентябре 2026 года Быстров также проводил прием жителей Труновского округа.
Юрий Александрович Немкин руководил краевой прокуратурой с октября 2022 года. Он родился в Воронежской области в 1974 году, окончил Уральскую государственную юридическую академию и начал прокурорскую карьеру в 1997 году. До Ставрополья Юрий Немкин возглавлял прокуратуру Новгородской области и занимал руководящие должности в прокуратуре Воронежской области.