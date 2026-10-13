Юрий Немкин освобожден от должности прокурора Ставропольского края
13.10.2026, 10:21
Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Юрия Немкина от должности прокурора Ставропольского края. Документ датирован 12 октября. Причины кадрового решения не указаны.
Господин Немкин возглавил краевую прокуратуру в октябре 2022 года. До этого он руководил прокуратурой Новгородской области, а также занимал руководящие должности в органах прокуратуры Воронежской области.
Юрий Немкин родился в 1974 году в Воронежской области, окончил Уральскую государственную юридическую академию. Карьеру в прокуратуре начал в 1997 году.