Балет «Призрачный свет» Джона Ноймайера вышел на российские экраны

«Призрачный свет» — термин из театрального жаргона викторианских времен. Так называлась одинокая лампочка, которую оставляли гореть на сцене всю ночь; традиция до сих пор жива во многих театрах мира. У Ноймайера «призрачный свет» фигурирует и буквально (лампочка на штативе в центре сцены — единственная деталь оформления, не считая белой стены у задника, перекочевавшей сюда из его «Анны Карениной»), и метафорически: этот балет был поставлен в эпоху тотальной ковидной изоляции, когда опустели все театры мира.