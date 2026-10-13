Балет «Призрачный свет» Джона Ноймайера вышел на российские экраны
13.10.2026, 18:56
Проект TheatreHD выпустил на экраны очередную российскую премьеру: балет Джона Ноймайера «Призрачный свет» на музыку Шуберта, который глава Гамбургского балета поставил летом 2020-го, в самый черный период пандемии.
«Призрачный свет» — термин из театрального жаргона викторианских времен. Так называлась одинокая лампочка, которую оставляли гореть на сцене всю ночь; традиция до сих пор жива во многих театрах мира. У Ноймайера «призрачный свет» фигурирует и буквально (лампочка на штативе в центре сцены — единственная деталь оформления, не считая белой стены у задника, перекочевавшей сюда из его «Анны Карениной»), и метафорически: этот балет был поставлен в эпоху тотальной ковидной изоляции, когда опустели все театры мира.
Жесткой карантинной весной 2020-го 81-летний хореограф Ноймайер убедил власти, что без ежедневной работы танцовщики потеряют профессию. Была разработана сложная система: в девять залов танцовщики проникали в разное время и разными маршрутами. Занимались по шесть-семь человек, уроки шли целый день, Ноймайер ходил по залам, вдохновляясь красотой классического тренажа.
И решился сочинить балет с соблюдением норм карантина — на каждую малочисленную группу свой фрагмент, выстроенный так, чтобы артисты не приближались друг к другу: дуэты были поставлены только для тех, кто вне театра живет вместе. Осенью хореограф собрал разрозненные эпизоды в безантрактный 110-минутный пазл и показал публике.