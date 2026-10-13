Па-де-ковид

В «Призрачном свете» почти нет автоцитат. Фантазия 81-летнего Ноймайера, пришпоренная всемирной пандемией, здесь воспаряет с такой свободой, какая нечасто встречалась в его доковидных работах; впору сравнить с «третьей молодостью» другого балетного старца, Мариуса Петипа, в 80 лет поставившего «Раймонду». В «Призрачном свете» Джон Ноймайер и его артисты испытали то, что он назвал «риском сиюминутного исполнения», ведь летом 2020-го никто не мог поручиться, что не умрет во время постановки. Экстремальность испытанных эмоций породила один из самых проникновенных балетов Ноймайера, в котором хореограф и выпестованные им артисты слились в, казалось бы, нерасторжимом единстве. Разлучил их не ковид, а бюрократия: в 2024-м, после полувека работы в Гамбурге, хореографа вывели на пенсию. По старости.